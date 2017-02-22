Самый мощный природный антидепрессант

Многочисленные исследования доказали, что зверобой является наиболее мощным природным антидепрессантом.

Он рекомендуется при состояниях страха, напряжения и стресса. Ввиду содержания веществ с седативными свойствами, он особенно эффективен при депрессивных настроениях. Чай из зверобоя возвращает нам вкус к жизни и улыбку, как по волшебству исчезают беспокойство, бессонница и нервозность.

Все эксперты утверждают, что зверобой также способствует нормальному функционированию пищеварительной системы, так как стимулирует желчь, защищает слизистую оболочку желудка и уменьшает спазмы. Полосканием можно легко вылечить воспаление горла, десен и гланд. Кроме того, ввиду своих противовирусных и антибиотических свойств помогает при лечении простуды, синусита и бронхита.

Даже древние египтяне использовали зверобой за его целебные свойства при сердечно-сосудистых и желчных заболеваниях.

В чем же все-таки заключается чудодейственный секрет этого растения?

Зверобой содержит более 15 биологически активных веществ, в том числе холин, валериановую кислоту, сапонины, эфирные масла, которые наделяют растение чудесными свойствами. Сапонины обладают отхаркивающими и жаропонижающими свойствами, поэтому зверобойный чай является незаменимым при лечении простуды и вирусных заболеваний. Горькие вещества, содержащиеся в растении, стимулируют пищеварение, лечат геморрой и выводят паразитов. Кроме того, хлорогеновая и кофейная кислота обладают противовоспалительными и заживляющими свойствами, а флавоноиды производят сосудорасширяющий и гипотензивный эффект на сердце.

Гиперфорин является антидепрессантом и антиневралгиком, а гиперицин — отличным антисептиком для мочевыводящих путей. Эфирные масла в растении наделяют его вяжущими и заживляющими свойствами.

Зверобой является прекрасным успокаивающим средством, оно признано эффективным при лечении мигреней, головных болей, борется с неврозом, истерией и лицевой невралгией.

Кроме того, люди страдающие от лунатизма, беспокойства, нарушения речи или травм черепа, могут вылечиться с помощью средств, содержащих зверобой.

Чудесные свойства растения на этом не заканчиваются. Оно успешно заживляет открытые и гнойные раны, раны, вызванные порезами, экземы, угревую сыпь, фурункулы или укусы насекомых.

Заболевания кожи можно лечить и с помощью мази на основе цветков зверобоя, которую можно найти в аптеках или приготовить в домашних условиях. Зверобой борется с болезненными ощущениями, жжением и зудом, успокаивая кожу, а также лечит ожоги. Кроме того, специалисты утверждают, что масло зверобоя, нанесенное на кожу, может вылечить аллергию, ожоги, раздражение и экзему.

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Александра Дроздова