Солевые примочки от варикоза

Конечно, первым делом следует посетить доктора, для постановки диагноза и назначения правильного и эффективного лечения. Помимо традиционных методов лечения варикоза существуют еще народные способы, которые отлично помогают справиться с заболеванием.

Для этого вам нужно будет ку­пить пакет морской соли. Она прода­ется во многих магазинах и аптеках. Только будет лучше, если вы купите чистую морскую соль, без всяких примесей или красителей (порой она продается очень ярких цветов).

Мор­скую соль смешайте с водой, кото­рой надо совсем не много. Необхо­димо, что бы получилась соляная ка­шица. Это не сложно, так как мор­ская соль растворяется не так быст­ро, как поваренная. Кашицу поставь­те в холодильник, чтобы она охлади­лась до 0 градусов.

Сложите в не­сколько слоев марлю или другую хлопчатобумажную ткань и положите на нее соляную кашицу. Этот ком­пресс положите на больное место. Есть возможность - посидите отдох­ните. Много дел - прибинтуйте мар­лю к ноге и занимайтесь своими де­лами.

Суть в том, что морская соль сама по себе очень полезна. Она усилива­ет приток крови, ускоряет процесс заживления. А холодная соль еще и тонизирует, тренирует и закаляет со­суды, поэтому, как только она согре­лась, снимайте компресс. Больное место оботрите мокрым холодным полотенцем, одновременно делая легкий массаж.

Эту процедуру надо проводить 2 ра­за в день - утром и вечером. Много времени она не занимает, так что это нетрудно. Делайте так в течение недели. Уже за это время вы почув­ствуете значительное улучшение, но после перерыва курс можно прово­дить. Есть только одно замечание: если у вас варикоз осложнен флебитом, то будьте очень осторожны! Лучше все­го не рисковать и не делать процеду­ры больше трех дней подряд.

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Валентина Соломатина