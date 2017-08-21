Солевые примочки от варикоза
Конечно, первым делом следует посетить доктора, для постановки диагноза и назначения правильного и эффективного лечения. Помимо традиционных методов лечения варикоза существуют еще народные способы, которые отлично помогают справиться с заболеванием.
Для этого вам нужно будет купить пакет морской соли. Она продается во многих магазинах и аптеках. Только будет лучше, если вы купите чистую морскую соль, без всяких примесей или красителей (порой она продается очень ярких цветов).
Морскую соль смешайте с водой, которой надо совсем не много. Необходимо, что бы получилась соляная кашица. Это не сложно, так как морская соль растворяется не так быстро, как поваренная. Кашицу поставьте в холодильник, чтобы она охладилась до 0 градусов.
Сложите в несколько слоев марлю или другую хлопчатобумажную ткань и положите на нее соляную кашицу. Этот компресс положите на больное место. Есть возможность - посидите отдохните. Много дел - прибинтуйте марлю к ноге и занимайтесь своими делами.
Суть в том, что морская соль сама по себе очень полезна. Она усиливает приток крови, ускоряет процесс заживления. А холодная соль еще и тонизирует, тренирует и закаляет сосуды, поэтому, как только она согрелась, снимайте компресс. Больное место оботрите мокрым холодным полотенцем, одновременно делая легкий массаж.
Эту процедуру надо проводить 2 раза в день - утром и вечером. Много времени она не занимает, так что это нетрудно. Делайте так в течение недели. Уже за это время вы почувствуете значительное улучшение, но после перерыва курс можно проводить. Есть только одно замечание: если у вас варикоз осложнен флебитом, то будьте очень осторожны! Лучше всего не рисковать и не делать процедуры больше трех дней подряд.
Валентина Соломатина