Если засохла тушь

Что делать если засохла ваша любимая тушь для ресниц? Четыре самых действенных способа, которые помогут вам восстановить засохшую тушь.

1. Итак, самый первый и самый простой способ привести тушь «в чувство»: подогревайте ее в стакане с теплой водой. Но нагревать тушь придется перед каждым использованием.

2. Для второго способа восстановления засохшей туши вам понадобится средство для снятия макияжа с глаз. Закапайте несколько капель вышеуказанного средства в тюбик с тушью, немного подождите и можете краситься.

3. Разбавьте засохшую тушь глазными каплями. Залив в тюбик глазные капли, не стоит добавлять лишней жидкости, увидев, что тушь не размокла. Так вы окончательно испортите тушь, и краска в ней будет слишком жидкой. Лучше оставьте тюбик восстанавливаться на ночь, и с утра сможете спокойно накраситься.

4. Кроме этого засохшую тушь можно разбавить тоником без содержания алкоголя. Это обеспечит стойкость туши и ее более легкое нанесение. Таким образом, можно восстановить и подводку для глаз, если и она подсохла.

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Евгения Примак