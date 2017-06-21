Как вернуть белизну вещам

Предлагаю вспомнить полезные советы наших бабушек, которые не имели такого количества стирального порошка, как сегодня, а белье у них было белоснежным. Как же они этого добивались?

Вот один из таких секретов: попробуем постирать белое белье в марганцовке! Возьмите два тазика с горячей водой (воду довести до кипения) приблизительно по 5 литров. В один тазик положите 1/4 часть измельченного хозяйственного мыла, а в другой 3-5 кристалликов марганцовки (цвет раствора должен быть красным, а не фиолетовым). Оба раствора смешайте, при этом вода будет темно-коричневого цвета. Размешайте, вызвав сильное вспенивание, и погрузите в раствор грязные белые вещи (пятна могут быть травяные, масляные, пятна ржавчины, пятна от шариковых ручек).

Опыт наших бабушек показывает, что все пятна и все виды загрязнений удаляются, если вещи выдержать 6-8 часов в таком растворе. После того как выдержали белье 6-8 часов, прополощите в холодной воде, теперь высушите и погладьте. Белье при этом не портится. Попробуйте, надеюсь, вам понравиться.

Чем отбелить кухонные полотенца: Отбеливать кухонные полотенца можно при помощи обычной сухой горчицы. Горчичный порошок залейте горячей водой, перемешайте и подождите, пока смесь отстоится, затем процедите ее. На несколько часов положите в эту смесь грязные полотенца. Они не только станут белыми, но и продезинфицируются.

Еще один рецепт: Пожелтевшую белую одежду щедро намыливаем настоящим 72%-ным хозяйственным мылом, кладем в плотный полиэтиленовый пакет, закрываем, чтобы не проходил воздух, оставляем на сутки.

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Евгения Примак