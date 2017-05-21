Маленькие секреты садоводу - огороднику

Многие согласятся, что опыт в садоводстве приходит с годами, а так же в экспериментах, путем проб и ошибок. Чем опытнее садовод тем лучше его урожай. У каждого садовода-огородника есть свои секреты и советы, которые он использует.

1. Йод для капусты. В ведро воды добавить 40 капель йода. Когда начнет формироваться кочан, поливать капусту под растение по 1 литру.

2. Ускорение пророста. Чтобы семена быстрее проросли их замачивают в растворе перекиси водорода (4%) на 12 часов (капуста), а семена помидоров и свеклы - на 24 часа. Для обеззараживания семян (вместо марганцовки) их обрабатывают 10% перекисью водорода 20 минут. Соотношение раствора и семян 1:1. Затем семена промывают и просушивают.

3. Чай для лука. Чайную заварку высушить и хранить для посадки лука. Вносить под каждую луковицу при посадке. Лук не болеет.

4. После дождичка. Урожай картофеля будет в три раза больше, если всходы картофеля (10-12 см) окучить сразу же после дождя или обильного полива. Тогда образуются дополнительные стволы, на которых через некоторое время появятся клубни.

5. Банановые удобрения. Взять банановые корки, залить их водой (например в трехлитровой банке), подождать когда на поверхности образуются пузырьки: поливать комнатные цветы. Пропорции производные. Можно воду налить в старые корки, добавив новые.

6. Цветы на дрожжах. 100 г сырых дрожжей растворить в 10 л воды. Поливать все растения, в том числе и комнатные цветы, раз в месяц. Результат - отличный рост.

7. Профилактика чесноком. Чесночный настой укрепляет иммунитет растений. Залить 4-5 зубчиков чеснока 1 л кипятка и дать настояться 20 минут. Полученный раствор добавлять в воду для поливания по 1 ст. л. на 1 литр воды - для любых растений.

8. Соленая земля. Если у свеклы покраснели листья, значит, в почве не хватает натрия. Нужно полить свеклу соляным раствором. Для этого стакан крупной соли развести в 10 литрах воды. Этого достаточно, чтобы подсолить землю.

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Евгения Примак