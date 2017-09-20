Польза в хозяйстве от нашатырного спирта

А вы знаете, что нашатырем и аммиаком пользовались еще в Древнем Египте? Слово "аммиак" происходит от названия бога Аммона, и делали его в те далекие времена методом сжигания верблюжьих костей.

Чем же полезен нашатырь на кухне? Например, им можно очень дешево почистить духовку. Нагрейте на ночь духовку до 65 градусов и выключите. На верхнюю решетку духовки поместите полчашки нашатыря, а на нижнюю – толстую сковородку с кипятком. Утром нужно проветрить духовой шкаф и вымыть его мыльной водой с добавлением нескольких капель нашатыря. Сполоснуть чистой водой. Только во время этой процедуры нельзя ни в коем случае включать газ!

С помощью нашатыря можно до идеального состояния вымыть окна, стаканы, хрусталь, плафоны люстр. Для этого нужно добавить в воду для мытья стеклянных изделий нашатырь из соотношения 1 каплю на 250 г воды.

Избавиться от муравьев, которые из сада проникают в кухню в поисках сахара, меда или чего-нибудь другого сладенького, можно, промыв кухонную мебель все той же чистой водой с добавлением нашатыря из соотношения 100 мл нашатыря на 1 литр воды.

Если в доме долго не выветриваются неприятные запахи (свежей краски, табачного дыма и т.д.), нужно расставить во всех комнатах блюдечки с небольшим количеством нашатыря. И нехороший запах быстро уйдет.

Нашатырем также можно чистить золотые ювелирные изделия (100 гр. нашатыря на 250 гр. горячей воды), погрузить изделия в раствор и оставить там на некоторое время. Ни в коем случае нельзя этим составом чистить жемчуг! Тряпочную обувь от грязи, мазута, органических пятен тоже можно чистить этим же раствором воды с нашатырем. Органические пятна на одежде, мягкой мебели,шторах почти все выводятся этим составом.

Можно использовать раствор нашатыря с водой и как удобрение. Огурцы, герань, клематисы и лилии очень любят такую подкормку: 50 гр. нашатыря растворенного в 4 литрах воды.

Если вы выбрались на природу, возьмите чистый нашатырь и разбрызгайте его вокруг места вашей дислокации. Вот увидите: комары и прочий гнус надолго оставит вас в покое.

Сухие, шелушащиеся руки, загрубевшую кожу ног можно побаловать ванночкой с капелькой-другой нашатыря. А если вам немедленно надо стерильно промыть руки, а спирта нет, вместо него можно использовать нашатырь. Естественно, только наружно!

Видите, сколько пользы приносит это вещество.

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Евгения Примак