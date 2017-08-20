Как укрепить нервную систему

Чтобы улучшить состояние нервной системы и не допустить нервного срыва, необходимо о своих нервах заботиться. Если вы часто конфликтуете с окружающими, не покидает чувство усталости или страха, плохо спите, то воспользуйтесь народными рецептами травяных настоев и отваров, которые помогут вернуть вам душевное равновесие и спокойный сон.

- Залейте в термосе двумя стаканами кипятка две столовые ложки семян кориандра, ночь настаивайте, процедите и пейте по половине стакана четыре раза в день.

- Трижды в день съедайте по кусочку мускатного ореха размером с пшеничное зерно.

- Залейте литром воды чайную ложку корневищ родиолы розовой, десять минут кипятите, сорок минут настаивайте. Пейте по два стакана в день с медом.

- Смешайте треть стакана сока красной свеклы с таким же количеством меда, три часа настаивайте в прохладном месте. Смесь съешьте за 2-3 приема в течение дня за полчаса до еды.

Успокаивающие травы: валериана, синюха голубая, пустырник, мята, душица.

- Заваривайте каждую траву отдельно: залейте стаканом воды столовую ложку травы, доведите до кипения и томите на малом огне десять минут, сорок минут настаивайте, процедите и выпейте в течение дня. Травы чередуйте: два дня одну траву, два дня другую.

От депрессии:

смешайте поровну зеленый чай, бадан, плоды боярышника(измельченные), листья черной смородины. Заваривайте и принимайте также, как и в предыдущем рецепте.

При нервном возбуждении, сильных головных болях:

смешайте по чайной ложке мелиссы и пустырника, заварите как чай крутым кипятком и пейте по половине стакана три-четыре раза в день.

От депрессии, плохого настроения, головной боли:

залейте стаканом кипятка три-четыре бутона гвоздики(пряность), двадцать минут настаивайте и принимайте по стакану настоя в день. Три дня пить, три дня перерыв и так до тех пор, пока не наступит улучшение.

От чувства страха, бессонницы и при расстроенных нервах:

возьмите четыре части травы вереска, по три части сушеницы и пустырника, одну часть валерианы, смешайте. 4 столовые ложки смеси залейте литром кипятка и дайте хорошо настояться. Выпейте за день, делая через каждый час по четыре-пять глотков.

Если вы часто нервничаете и неспокойно спите:

возьмите по 20 грамм травы вереска и листьев мелиссы, 60 грамм корня валерианы, смешайте. Две столовые ложки смеси залейте стаканом кипятка, пятнадцать минут настаивайте и пейте по несколько глотков перед сном.

Поможет улучшить состояние нервной системы и укрепить её:

смешайте в равных частях измельченные листья ежевики и шишки хмеля. Залейте двумя стаканами кипятка в термосе две столовые ложки смеси, ночь настаивайте, процедите и пейте за тридцать минут до еды по половине стакана 3-4 раза в день.

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Александра Дроздова