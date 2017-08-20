Использование меда в народной медицине

Мед стали использовать в лечебных целях ещё с давних времен. Он использовался в лечении Гиппократом, а ученый Ибн Сина (Авиценна) в своем капитальном труде написал 150 рекомендаций по применению меда в лечении.

При ангине.

1 ст. ложку сливочного масла смешайте с таким же количеством меда. Добавьте соды на кончике ножа. Погрейте смесь до образования пены – ее и надо пить в теплом воде.

Приготовить стакан свежего сока моркови, добавить 2 чайные ложки меда. Принимать 4 раза в день по 1 – 2 столовые ложки как средство от кашля.

При гриппе. Чеснок с медом.

Смесь натертого чеснока с натуральным медом в соотношении 1:1 принимают на ночь столовую ложку смеси, запивая кипяченой водой.

При радикулите. Медовые горчичники.

Для них используется смесь, приготовленная из равных частей меда, подсолнечного масла и аптечной настойки прополиса. Полученную массу густо наносят на листы бумаги, размером с горчичник, и прикладывают к больному месту, слегка укрепляя бинтом на несколько часов.

При авитаминозе.

2 ст. ложки хвои ели и 2 ст. ложки меда (темного), залить одним стаканом воды и довести до кипения, кипятить 15 мин. Настоять 2 часа, потом процедить. Пить по 1 ст. ложки с утра натощак. Первый результаты в течении недели.

При гайморите.

Лёжа на спине при помощи стеклянной палочки в каждую ноздрю вводят мед по 1-2 г. Растаяв, мед стекает по носовому проходу и всасывается слизистой. Если мед оказывает раздражающее действие на слизистую, его смешивают с оливковым мас­лом в соотношении 1:1. После «медовой процедуры» в течение двух часов не рекомендуется выходить на улицу. Курс лече­ния 20 процедур.

При стоматите.

1 чайная ложка меда, 1 чайная ложка подсолнечного масла, 1 ампула 0,5%-го новокаина, белок куриного яйца. Полученной смесью смазывать рот.

Эликсир здоровья.

Смешать пол-литра меда с пятью лимонами и пятью головками чеснока, предварительно прокрутив чеснок и лимон вместе с цедрой (удалив только косточки) через мясорубку. При желании прокрутить компоненты можно дважды. Хранить смесь рекомендуется в холодильнике. Принимать ежедневно, 3 раза в день по 1 чайной ложке после еды. «Эликсир здоровья» необходимо применять не менее двух месяцев.

Для тех, кто боится чесночного аромата, есть другой интересный рецепт:

Лимонное масло

Вымыть лимон и на одну минуту опустить его в горячую воду, прокрутить через мясорубку. Добавить 100 г размягченного сливочного масла и 2 ст. л. меда. Хорошо перемешать. Как и предыдущее средство, лимонное масло принимается трижды в день и хранится в холодильнике.

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Евгения Примак