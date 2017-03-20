Лечение бородавок

Бородавки - это заболевания кожи, которые выглядят как небольшие опухоли (от 2 мм до 1 см и более) на коже невоспалительного характера. Бородавки - это вирусное заболевание, вызванное вирусом, относящимся к группе папилломы человека.

Различают несколько видов бородавок:

- обыкновенные (безболезненные плотные узелки от 3 до 10 мм с цветом обычной кожи);

- подошвенные (напоминают мозоли на которые больно наступать);

- плоские (почти не выступающие над уровнем кожи мелкие узелки);

- остроконечные кондиломы (генитальные бородавки ярко - розового цвета);

- старческие (плоские бляшки до 2 см в диаметре , не связанные с вирусом).

Причины появления бородавок

Бородавки могут появиться в любом месте тела человека. Бытует мнение, что бородавки - это всего лишь мелкая неприятность. Чаще всего они имеют доброкачественный характер, но есть небольшая вероятность того, что некоторые из них, в основном генитальные, могут быть предвестниками смертельных заболеваний. И поэтому, чем раньше вы начнёте лечение бородавок, тем лучше.

К тому же, именно бородавки чаще всего, из всех кожных заболеваний, вызывают чувство брезгливости у окружающих.

Больше всего бородавкам подверженны дети. По статистике около 10 % детей хоть раз заболевали этой вирусной инфекцией. Вирус проникает в организм человека через микротравмы кожи после касания с предметами, которых касался вирусоноситель в течении 2 - 3 часов, например в общем душе или в общественном транспорте, или же при непосредственном контакте с ним, например через рукопожатие.

После попадания в организм, вирус может там прожить в скрытой форме до нескольких месяцев и проявиться лишь при ослаблении иммунитета или какого либо психического потрясения. Если не принять экстренного лечения бородавок, после их появления, то они могут размножиться по всему телу за небольшой промежуток времени.

Бородавки относятся к таким заболеваниям, которые очень успешно вылечиваются рецептами народной медицины.

Лечение бородавок в домашних условиях народными средствами

• Смазывайте бородавки 3 - 4 раза в день соком свежесорванного чистотела.

• В борьбе с маленькими молодыми бородавками хорошо помогает 60% салициловая мазь, которую можно заказать изготовить в любой аптеке.

• Один очень старый и очень эффективный рецепт народной медицины: смешайте по одной столовой ложке медного купороса и сливочного масла. Смазывайте им бородавки на 12 часов. Медный купорос вызывает лёгкое, вполне терпимое жжение. Следите, чтобы эта мазь касалась только поражённого участка кожи. Эта мазь хороша для лечения бородавок на лице, так как сводит их постепенно без образования ран и рубцов.

• Смешайте немного муки и уксусной кислоты до образования густой массы. На ночь смажьте кожу вокруг бородавки жирным кремом, залепите её пластырем. На саму бородавку положите немного приготовленной массы и поверх заклейте пластырем. Этот метод я считаю самым действенным, но жёстким. Он подходит для больших и застарелых бородавок, так как уксус выжигает всё глубоко до корней. Главное не передержать дольше 12 часов. В редких случаях придётся делать эту процедуру дважды. После выжигания останется небольшое углубление на коже, которое вскоре затянется.

• Красную свеклу натрите на терке, немного подогрейте и выложите на чистую тряпку. Приложите к бородавке, сверху полиэтилен, зафиксируйте бинтом. Делайте этот компресс на ночь.

• Лечение бородавок у детей щадящим методом: нужно держать ступни или руки в крепком растворе марганца (температура - 45 градусов). Затем спичкой подхватите кристаллик марганца и "раскрасьте" им бородавку. Бородавки сойдут через 2 - 3 дня без шрамов и боли.

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Евгения Примак