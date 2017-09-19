Как вырастить опята на даче

Любители грибов могут собирать опята без долгого хождения в лесу. Их можно без особых усилий вырастить у себя на дачном участке. В лесу опята растут на заваленных, загнивших деревьях, на пенечках. На дачном участке для них можно создать те же условия. Опята считаются самыми вкусными и ароматными грибами. Из них делают салаты, используют при приготовлении блюд, маринуют, жарят.

1 Необходимо приготовить бревна диаметром больше 20-25 см. Длина может быть разной. Рекомендуется брать бревна березы, дуба, осины, клена, тополя, ясеня.

2 Топором нужно сделать надколы в нескольких местах и посыпать их землей. Если бревна сухие, то можно их подержать час в воде. Затем укладываем на участке в произвольной форме, но не на открытом участке, где постоянно солнце. Лучше будет, если бревна будут закрыты тенью высоких растений, ветвей деревьев.

3 Готовим мицелий. Его можно приобрести или сделать самому. В лесу собирают старые, большие шляпки опят и заливают их дождевой, речной водой в банке. Емкость взбалтывают и оставляют на несколько часов.

4 Полученным раствором поливают бревна и сверху укладывают шляпки. Можно укрыть опилками, мхом. Полученную грибную грядку периодически увлажняют. Первый урожай вы соберете только спустя 1-2 года.

5 Если у вас на участке есть пни, то можно использовать их вместо бревен. Технология такая же. Другой способ — принести загнивший кусочек пня из леса и прибить ее к бревну. При постоянном поливе грибница разрастается на новом месте.

6 Опята можно выращивать и в теплице. Для этого полусгнившие бревна поливают водой со спорами и ставят в уголок теплицы. Постоянное тепло, влажность создают отличную атмосферу для роста опят.

Выращивая опята на дачном участке, вы будете постоянно обеспечены свежими грибами. Ведь на таких бревнах они будут расти лет восемь.

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Валентина Соломатина