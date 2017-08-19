Нашатырный спирт - применение в быту

Помимо соды и соли хозяйки активно применяют в быту, для чистки нашатырный спирт. Его свойства часто используют для удаления различных пятен и загрязнений. Не зря нашатырь входит в состав многих современных чистящих средств.

1. 25 грамм нашатыря и 5 грамм соли хорошо очищают засаленные места на верхней одежде. Их протирают указанным раствором.

2. Загрязненные шляпы из замши чистят мелкой солью. А вот подкладку шляп чистят раствором из 10 частей воды и 1 части нашатыря.

3. Если ваши стены покрыты масляной краской, то часто мыть их нельзя. Просто протирать влажной тряпкой. А если уж решили хорошенько прибраться, то делайте это только теплой водой с добавлением нашатырного спирта.

4. Чтобы блестела кафельная плитка, натрите ее газетой, смоченной нашатырем.

5. Крашенные полы в доме не мойте водой с содой, от нее тускнеет краска. А вот нашатырный спирт, будет лучшим помощником. Добавьте его 2 столовые ложки на ведро воды. А для ежедневной уборки просто протирайте его влажной тряпкой.

6. Почистить белые лайковые перчатки поможет нашатырный спирт. Добавьте чайную ложку на стакан воды и протирайте ватным тампоном.

7. У вас на одежде пуговицы из перламутра. Если они загрязнились, то протрите их нашатырным спиртом.

8. 5% нашатырный спирт поможет удалить следы от мух на предметах в доме.

9. Смесью из равных частей нашатыря и перекиси удаляют пятна от духов и одеколона на белых тканях.

10. Смажьте жиром пятна ржавчины на никелированной посуде. Затем подержите несколько дней и сотрите тряпочкой, смоченной нашатырем.

11. Пятна от йода, масла для швейных машин с ткани удаляются нашатырем. Затем промыть теплой водой.

12. Теплой мыльной водой с нашатырем выводят пятна на одежде от травы.

13. Отличный раствор для чистки зонтов - на литр воды добавить полстакана нашатырного спирта. Поможет обновить затвердевший прозрачный плащ подобный раствор, но в пропорции на 3 литра воды 1 стакан нашатыря. Не забудьте вытереть его насухо.

14. Небольшое количество кофе с нашатырем избавит от блеска на черных шерстяных вещах. Протирать шерстяной тряпочкой смоченной в растворе.

15. Часто крашенные двери мыли нашатырным спиртом, добавляя на литр воды 1 столовую ложку. Если есть очень загрязненные места, то к раствору нужно еще добавить мыло. Но вот если крашено масляной краской, то мыло при мытье не добавлять, от него цвет тускнеет.

17. Смесь мела и нашатырного спирта помогут в чистке столовых приборов из мельхиора и серебра.

18. 20 грамм мела или зубного порошка, 1 стакан воды, 1 столовая ложка нашатыря помогут очистить зеркало. Нанесите смесь. А затем сотрите так же мягкой тряпочкой или бумагой.

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Евгения Примак