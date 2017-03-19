 
           
Статьи / Мой дом  / 

Хозяйке на заметку

Пять интересных фактов о пользе гречки

Пять интересных фактов о пользе гречки. 11969.jpeg
 

Гречка является одной из наиболее полезных для нашего организма круп. В ней содержатся железо, кальций, йод, магний и другие важные микроэлементы. Также гречка богата клетчаткой и витаминами группы В и Р.

1. По содержанию незаменимых аминокислот белок гречихи приближается к продуктам животного происхождения и потому считается равноценной заменой мяса. При этом усваивается гречка намного лучше.

2. Гречка стабилизирует уровень сахара в крови. После употребления гречневой каши в пищу, уровень сахара повышается медленно, а не скачкообразно, как при употреблении других углеводсодержащих продуктов.

3. Гречневая крупа богата фолиевой кислотой, которая способствует повышению общей устойчивости организма к неблагоприятным факторам внешней среды.

4. Гречиха – экологически чистый продукт. Это едва ли не единственное растение, которое не удалось геномодифицировать. Всевозможных нитратов, пестицидов и гербицидов в гречке нет. Это растение просто не нуждается в химикатах. Оно прекрасно развивается без удобрений, а с сорняками и вредителями справляется без посторонней помощи.

5. Одним из важнейших свойств гречневой крупы является защита от рака. Благодаря содержащимся в ее составе флавонидам, гречка препятствует росту опухолей. Это особенно важно при современной экологической обстановке. Помимо противораковых свойств, употребление гречки снижает риск тромбоза, способствует очищению сосудов от «плохого» холестерина и препятствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Мария Зимина
Код для вставки в блог
﻿

Разделы

Готовим дома Рукоделие и дизайн Цветоводство Праздники Хозяйке на заметку Домашние питомцы Кухни народов мира
Тесты
Видео
Copyright © 2004-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «ПРАВДА.Ру», missus@pravda.ru
ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»
Система Orphus
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа Rambler's Top100