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Как и чем мыть холодильник

Как и чем мыть холодильник
 

Несмотря на то, что у многих холодильники оснащены системой разморозки, ухаживать за ними все равно нужно. Но далеко не все знают как и чем мыть холодильник, чтобы в нем не было ни неприятного запаха, ни других проблем.

Для того, чтобы хорошо вымыть холодильник нам нужно:

Мягкая губка

Полотенце

Сода

Водичка

Какой-нибудь тазик

Вот с таким набором мы и приступаем к мытью холодильника.

1. Перед тем, как мыть холодильник, вытащите из него все продукты и разморозьте его.

2. Выключите холодильник и повынимайте из него все съемные детали (контейнеры, ящики и т.д.)

3. В литр теплой водички добавьте столовую ложку соды.

4. Промойте все детали холодильника, которые вы вытащили. Затем ополосните обычной водой и поставьте сушиться.

5. Вымойте содовым раствором холодильник изнутри, а затем снаружы.

6. Протрите его мягким полотенцем и дайте высохнуть.

7. Не включайте его некоторое время - подержите открытым минут 30.

8. После этого вставьте все полочки и включите в розетку.

9. Для того, чтобы в холодильнике приятно пахло, можете в него кофейные зерна.

Александра Дроздова
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