Как и чем мыть холодильник
Несмотря на то, что у многих холодильники оснащены системой разморозки, ухаживать за ними все равно нужно. Но далеко не все знают как и чем мыть холодильник, чтобы в нем не было ни неприятного запаха, ни других проблем.
Для того, чтобы хорошо вымыть холодильник нам нужно:
Мягкая губка
Полотенце
Сода
Водичка
Какой-нибудь тазик
Вот с таким набором мы и приступаем к мытью холодильника.
1. Перед тем, как мыть холодильник, вытащите из него все продукты и разморозьте его.
2. Выключите холодильник и повынимайте из него все съемные детали (контейнеры, ящики и т.д.)
3. В литр теплой водички добавьте столовую ложку соды.
4. Промойте все детали холодильника, которые вы вытащили. Затем ополосните обычной водой и поставьте сушиться.
5. Вымойте содовым раствором холодильник изнутри, а затем снаружы.
6. Протрите его мягким полотенцем и дайте высохнуть.
7. Не включайте его некоторое время - подержите открытым минут 30.
8. После этого вставьте все полочки и включите в розетку.
9. Для того, чтобы в холодильнике приятно пахло, можете в него кофейные зерна.Александра Дроздова