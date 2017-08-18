Заложило ухо - что делать

Закладывание ушей встречается при подъеме на высоту, а также спуске. Но может появляться и в других ситуациях. Зная необходимые меры, можно быстро избавиться от этого неприятного ощущения.

Причины бывают естественными и патологическими, связанными с травмами и заболеваниями.

Заложенность проявляется частичной глухотой, шумом в ушах, эхом собственного голоса, головной болью.

Закладывает уши: причина давление

Резкие перепады давления при подъеме или спуске (скоростной лифт, самолет), в результате барабанная перепонка вдавливается. Изменение давления в среднем ухе не успевает за колебаниями окружающей среды. Характерное поведение для детей при авиаперелетах - они плачут, поскольку пугаются незнакомых ощущений.

Закладывание иногда сопровождается болью. Резкое изменение давления может привести к баротравме, признаком которой также служит боль.

На помощь придут следующие действия:

открывать рот несколько раз, имитируя зевание;

совершать глотательные движения, пить мелкими глотками, сосать конфету, активно сглатывая слюну, или жевать жвачку;

задержать дыхание, закрыв при этом рот и зажав нос;

во время полета приоткрыть рот и помассировать зону между ушным хрящом и виском;

крайняя мера - закапывание сосудосуживающих препаратов, к ней не нужно прибегать слишком часто.

Почему закладывает уши

1. Попадание в ухо воды при купании.

Следует глубоко вдохнуть, закрыть рот, зажать нос и постараться «выдуть» воду. Можно почистить ухо ватной палочкой. Наклонить голову в сторону заложило ухозаложенности и попрыгать на месте. Если сохраняется болезненность - обратиться в больницу.

2. Евстахеит, как следствие насморка или простудных заболеваний, полипов в полости носа, аденоидов, искривления перегородки, гайморита. Сопровождается ощущением переливания жидкости, треском, нарушением слуха.

Воспаление в слуховой трубе - наиболее частая причина заложенности у детей. Следует обратиться за консультацией к ЛОР-врачу и согласовать с ним все мероприятия.

Можно промывать солевым раствором носовую полость. При простуде помогает ингаляция (при желании добавить в кипяток эфирное масло). Вдыхать пар ртом, носом, поворачиваться поочередно каждым ухом. Не наклоняться слишком низко, чтобы не вызвать ожоги.

Дисфункция слуховой трубы является временным явлением, проходит после ликвидации основной причины.

4. Повреждение слухового нерва, ухудшение притока крови (после травмы головы, при гипертонической болезни, ишемическом поражении мозга), приводящее к нейросенсорной тугоухости (нарушение слуха). Главные признаки: заложенность, снижение слуха в шумных местах.

5. Перенесенный в детстве отит в позднем возрасте может привести к формированию спаек в барабанных перепонках, нарушающих их подвижность.

6. Закупорка серной пробкой.

Обратиться к врачу, который промоет проходы. Не следует делать это самостоятельно, так как существует опасность повредить перепонку. Перекись водорода, закапанная в слуховой проход, способствует размягчению пробок. Для размягчения пробок есть специальные свечи. С профилактической целью необходимо чистить уши раз в неделю.

7. Грибковые поражения уха, болезнь Меньера, невринома (опухоль), киста среднего уха, сопровождающаяся нарушением работы вестибулярного аппарата.

8. Анатомические особенности слуховых органов.

9. Осложнения черепно-мозговых травм.

10. Гипертоническая болезнь, ИБС.

11. Заболевания нервной системы.

12. Закладывает уши при беременности.

Нередко во время беременности возникают странные ощущения: закладывает уши, они начинают гореть. Среди причин: серные пробки, насморк, простудные заболевания. Еще одно объяснение - перепады давления вследствие пониженного гемоглобина и гипотонии, характерные для всего срока. Беспричинная заложенность пропадет после родов.

Лечение заложенности уха

Даже, если уши закладывает только в самолете или в машине и при этом не наблюдается явных проблем со здоровьем, тем не менее, обследование не будет лишним, поскольку позволит «вытащить на свет» застарелые осложнения.

Обычно закладывает оба уха, если явление одностороннее, то нужно заподозрить бактериальную инфекцию.

Проверяют головной мозг, сердечно-сосудистую систему. При необходимости назначают фармакологические препараты. В выявлении причин поможет аудиограмма, расшифровать которую под силу только специалисту.

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Евгения Примак