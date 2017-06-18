Полезный свойства разных видов капусты

Еще древние греки говорили, что капуста исцеляет от многих недугов. Они употребляли ее в качестве десерта.

Сейчас известно великое множество видов капусты - цветная, каменная, савойская, кольраби, брюссельская, китайская, листовая, кочанная.

Белокочанная капуста.

В ней содержится большое количество витамина С. Гораздо больше, чем в лимонах и мандаринах. Он не разрушается при квашении и во время хранения, сохраняя высокую концентрацию на протяжении 7-8 месяцев. Подобные свойства имеют только цитрусовые. Проявляйте осторожность с кочерыжкой. Ведь в ней накапливаются нитраты. За счет витамина U данный овощ активизирует печень, вылечивает вялость кишечника, гастриты, колиты и язвенные болезни. Витамин К нужен для формирования зубов и костей, свертываемости крови и нормального обмена веществ. В капусте также имеются провитамины D, каротин, витамины группы Н, РР, Р. И практически нет сахарозы и крахмала. Поэтому эта капуста помогает при запорах, малокалорийна и способствует выведению шлаков из организма. Она богата молочной кислотой и углеводами.

Цветная капуста.

Она богата солями фосфора, магния, кальция и витаминами А. В ней много клетчатки. Цветная капуста имеет огромное количество витамина С, группы К, РР, Е, В. Каротин способствует сохранению хорошего зрения, витамин К - нормальному свертыванию крови, витамин РР – обмену веществ. Входящие в состав данного овоща йод, магний, кобальт и железо нужны для обменных процессов. Калий улучшает деятельность мышц.

Брокколи.

Брокколи значительно превосходит по питательности цветную капусту. Хотя является ее ближайшим родственником. Это отличный источник кальция и витаминов группы В. Такую капусту желательно варить в воде.

Савойская капуста.

Она имеет «гофрированные» и зеленые листья. На вкус более ароматная и нежная. Из савойской капусты можно создать свежий салат или пюре. К сожалению, она не может храниться продолжительное время. Скорее всего, в связи с этим она не получила широкое распространение в России. Однако данный овощ имеет высокую морозостойкость. В савойской капусте большое количество минеральных веществ, белков и витамина С.

Выросшая в Бельгии.

А теперь немного поговорим о брюссельской капусте. Она выведена в бельгийской столице в 17 веке. Напоминает савойскую в миниатюре. Ее не употребляют в свежем виде. Ведь она слишком жесткая и совершенно невкусная. Однако в вареном виде употребляется и в качестве самостоятельного блюда, и в качестве гарнира. В брюссельской капусте находится легкоусвояемый белок, витамины группы В, калий, железо, витамин С. Она является рекордсменом среди овощей по содержанию железа, калия и фосфора.

Сибирский лимон.

А теперь речь пойдет о сибирском лимоне (кольбари). Его сердцевина состоит из нежной на вкус сладковатой и белой мякоти. Данный овощ по форме похож на репу. Кольраби богата белком, сахаром, кальцием. Ее фаршируют, тушат, запекают, жарят. В сыром виде применяют для создания салатов.

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Александра Дроздова