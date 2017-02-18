15 чудесных применений базилика

Уже несколько тысячелетий базилик является одной из самых ценных и востребованных трав. Этому растению всегда отдавались поистине королевские почести. В переводе с греческого «базилик» означает «король».

1. Поднимает общий тонус, что так важно для нас осенью и зимой, когда мы частенько начинаем впадать в хандру и засыпать на ходу.

2. Восстанавливает работу желудочно-кишечного тракта. Он стимулирует пищеварение, не позволяя пище застаиваться в желудке.

3. Народная медицина рекомендует использовать базилик как успокаивающее средство в виде ванн.

4. Отвары пьют при кашле (особенно затяжном), головной боли, воспалении мочеполовых органов.

5. Эфирное масло базилика обладает бактерицидным действием.

6. Во время стресса достаточно нескольких капель эфирного масла базилика в аромакурильнице — и общее состояние значительно улучшается.

7. Не менее целительно действует масло при бессоннице, мигрени, потере обоняния.

8. Эфирное масло базилика избавляет от зубной боли, если капнуть 1 каплю масла на 1/2 стакана кипячёной воды и применять такое полоскание 4-6 раз в день.

9. При заболеваниях нервной системы используется чай из базилика. 1 ст. ложка измельчённого растения вместе со стеблями и цветами заливается 1 стаканом кипятка, кипятится 5-10 мин, 30 мин настаивается. Принимается по 1/4 стакана 4 раза в день до еды.

10. Этот же чай останавливает рвоту и снимает тошноту.

11. Если по утрам пить чай из базилика с мёдом, то днём появится масса новых идей, а работоспособность не иссякнет до самого вечера.

12. Тем, кого укачивает в транспорте, можно разжевать листик базилика и держать его во рту во время путешествия.

13. Индийские фармацевты доказали, что базилик повышает защиту организма против свободных радикалов, которые способны привести к онкологическим заболеваниям.

14. Учёные рекомендуют добавлять в пищу, салаты базилик ежедневно или хотя бы при первой возможности.

15. И не забудьте несколько сухих листиков базилика поместить в платяной шкаф. Это не только гарантирует приятный запах, но и убережёт одежду от моли.

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Александра Дроздова