Поправляем свое здоровье при помощи свеклы

Свекла просто необходима для здоровья. Она содержит массу ценных питательных веществ. Свекла хороша и полезна в любом виде - вареная, сырая, в салате или борще и даже в виде кваса.

Важно: свекла для лечения выбирается насыщенно бордового цвета. Лучше, если она со своего огорода.

1. Перхоть. В 3-х литровую банку налить 1,5 л холодной воды и положить нарезанную, очищенную свеклу. Дать настояться сутки и использовать для мытья волос вместо обычной воды. Перед процедурой добавлять в настой немного горячей воды. Перхоть исчезнет.

2. Мастопатия. Сварить 1 среднюю свеклу, натереть на крупной терке, добавить 1 ст. ложку яблочного уксуса. Приложить к больной груди теплую свеклу с уксусом на 5-10 мин. Курс 6 процедур.

3. Гайморит. Натереть свеклу на мелкой терке, отжать сок, подогреть, смочить в соке ватку и положить на 10 мин. в одну ноздрю, а потом на 10 минут в другую. И так в течении 3 дней. Все проходит!

4. Насморк. Закапывать по 2-3 капли свежевыжатого свекольного сока в каждый носовой ход.

5. Заболевания печени. Большинство заболеваний печени и желчного пузыря можно вылечить очищением. Наиболее мягкое очищение можно провести с помощью свеклы.

- 3 свежих свеклы средних размеров вымыть, нарезать на мелкие кубики, положить в 3-литровую банку. Добавить 2 ст. ложки пшеничной муки, 500 г сахара. Закрыть банку полиэтиленовой крышкой и поставить в темное место при комнатной температуре на 2 суток. Дважды в день перемешивать.

- Затем добавить 700 г изюма без косточек и хвостиков, 4 стакана сахара, 1/2 стакана воды и поставить на 7 суток бродить, перемешивая 1 раз в сутки. Процедить, получится 1 л свекольного кваса. На курс очищения необходимо 3 л свекольного кваса.

Принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день за полчаса до еды. Перерыв 3 месяца, и вновь повторить курс.

Знатоки говорят, что через год печень полностью очистится и оздоровится.

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Евгения Примак