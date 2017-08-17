Как правильно замораживать ягоды, овощи и фрукты на зиму

Чтобы получить осенью и зимой вкусные и сохранившие витамины овощи, фрукты и ягоды, нужно позаботиться об этом в сезон их появления.

Плюсы заморозки:

Длительный срок хранения - овощи, грибы, фрукты и ягоды можно хранить в замороженном виде не меньше года.

Витамины и минералы в замороженных продуктах сохраняются на протяжении всего времени хранения.

В отличие от консервированных, в замороженных продуктах нет соли и консервантов, а в ягодах и фруктах - сахара.

Замораживаем правильно:

Любые продукты перед замораживанием обязательно нужно вымыть. Особенно внимательно и тщательно обрабатывайте лесные грибы и корнеплоды.

Обязательно хорошо просушите заготовки, перед тем как их замораживать. Проще всего это сделать, высушив смесь на бумажном полотенце на 5-7 минут. Чем суше замораживаемый продукт, тем более качественной получится заморозка.

Если решили заморозить свежую зелень для супов и горячих блюд, то делайте это порционно и только в мелко нарезанном виде.

Отваривать или нет - вопрос вкуса. Продукты можно слегка подвергнуть термической обработке, главное - полностью охладить их до комнатной температуры перед замораживанием.

В чём лучше всего замораживать?

Пластиковый пакет - самый универсальный вариант. Особенно это касается тех, у кого морозилка маленькая по размеру. В пакетах отлично хранятся овощные смеси, нарезки и твердые фрукты, например, яблоки.

Пластиковые контейнеры с крышками подходят для заморозки грибов, ягод, мягких овощей и фруктов - всех продуктов, которые могут быть деформированы.

Пластиковые бутылки - отличный способ заморозки пюре и бульонов. Попробуйте сделать пюре из клубники, земляники, смородины или крыжовника, при желании можно добавить сахар или мед по вкусу. Залейте пюре в пластиковую бутылку, закрутите крышкой и заморозьте. Достаньте за 10-15 минут до использования и подержите при комнатной температуре. Добавляйте пюре в каши, натуральный йогурт, мюсли, а если развести водой, получится вкусный компот для ребенка.

Стекло и металл не подходят для длительного хранения в морозилке, они слишком реагируют на перепад температуры, в отличие от пластика.

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Валентина Соломатина