Как правильно замораживать ягоды, овощи и фрукты на зиму
Чтобы получить осенью и зимой вкусные и сохранившие витамины овощи, фрукты и ягоды, нужно позаботиться об этом в сезон их появления.
Плюсы заморозки:
Длительный срок хранения - овощи, грибы, фрукты и ягоды можно хранить в замороженном виде не меньше года.
Витамины и минералы в замороженных продуктах сохраняются на протяжении всего времени хранения.
В отличие от консервированных, в замороженных продуктах нет соли и консервантов, а в ягодах и фруктах - сахара.
Замораживаем правильно:
Любые продукты перед замораживанием обязательно нужно вымыть. Особенно внимательно и тщательно обрабатывайте лесные грибы и корнеплоды.
Обязательно хорошо просушите заготовки, перед тем как их замораживать. Проще всего это сделать, высушив смесь на бумажном полотенце на 5-7 минут. Чем суше замораживаемый продукт, тем более качественной получится заморозка.
Если решили заморозить свежую зелень для супов и горячих блюд, то делайте это порционно и только в мелко нарезанном виде.
Отваривать или нет - вопрос вкуса. Продукты можно слегка подвергнуть термической обработке, главное - полностью охладить их до комнатной температуры перед замораживанием.
В чём лучше всего замораживать?
Пластиковый пакет - самый универсальный вариант. Особенно это касается тех, у кого морозилка маленькая по размеру. В пакетах отлично хранятся овощные смеси, нарезки и твердые фрукты, например, яблоки.
Пластиковые контейнеры с крышками подходят для заморозки грибов, ягод, мягких овощей и фруктов - всех продуктов, которые могут быть деформированы.
Пластиковые бутылки - отличный способ заморозки пюре и бульонов. Попробуйте сделать пюре из клубники, земляники, смородины или крыжовника, при желании можно добавить сахар или мед по вкусу. Залейте пюре в пластиковую бутылку, закрутите крышкой и заморозьте. Достаньте за 10-15 минут до использования и подержите при комнатной температуре. Добавляйте пюре в каши, натуральный йогурт, мюсли, а если развести водой, получится вкусный компот для ребенка.
Стекло и металл не подходят для длительного хранения в морозилке, они слишком реагируют на перепад температуры, в отличие от пластика.
Валентина Соломатина