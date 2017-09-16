Простые приемы, которые помогут выбрать идеальную обувь

Практически каждая девушка знает, как способна испортить настроение неправильная обувь. И речь не только о красоте и стиле, но и о здоровье наших ног. Неправильно подобранный размер или форма даже самой красивой пары грозит тем, что она вечно будет пылиться в шкафу.

Обязательно проверьте, держат ли форму носочная часть и задник. Если на них надавить и отпустить, вмятин не должно оставаться. Задник должен быть жестким, так как мягкий начнет быстро оседать и будет доставлять вам массу неудобств при ходьбе.

Обувь нужно выбирать по размеру большей стопы. Это звучит смешно, но у очень большого количества людей одна стопа немного больше второй. Поэтому следует примерить обувь нескольких размеров и купить ту, в которой обе ноги будут чувствовать себя комфортно. Обязательное требование к новой обуви - устойчивость.

Если вы покупаете обувь на высоком каблуке, попробуйте слегка надавить на подъем. Иногда при этом каблук «отъезжает» назад. Такую пару брать не стоит - шатающаяся походка и подкашивающиеся каблуки испортят вам немало нервов.

Также стоит обратить внимание на гибкость подошвы. Возьмите новый ботинок в одну руку, другой согните его носочную часть. Если гибкость подошвы недостаточна, суставы стопы не смогут двигаться нормально. От этого может возникнуть нарушение походки, быстрое утомление, организму потребуются дополнительные энергозатраты.

Не следует покупать обувь, в которой стопа скованная. Не нужно надеяться, что она быстро разносится. Это может привести к нарушению кровообращения, ухудшению функции мышц. Кроме этого, такая обувь впоследствии может быстро потерять привлекательный вид. Для того чтобы наверняка избежать такой ситуации, встаньте в носках на лист плотной бумаги и обведите стопы ручкой. Вырежьте следы правой и левой стопы. Вложите полученные следы в обувь, которую хотите приобрести. Следы должны войти в обувь, не сгибаясь по краям.

Правильно покупать обувь именно по вечерам. Потому что к концу дня ноги немного отекают и, следовательно, увеличиваются в размерах, а это значит, что та пара обуви, которая подошла вам утром, вечером будет слишком узкой и натрет ногу.

Проверьте обувь рукой изнутри. Внутренняя поверхность обуви должна быть мягкой, без грубых внутренних швов. Стелька должна быть достаточно мягкой и выниматься из обуви.

Когда примеряете обувь, пройдитесь по твердой поверхности. Сойдите с ковра на голый пол. Ведь любая обувь гораздо удобнее сидит на ноге, когда вы стоите на ковре. Необходимо помнить о том, что ноги могут становиться слегка длиннее и шире, поэтому каждые 2 года нужно измерять их размер. Особенно если вы покупаете обувь через интернет.

Если вы приобретаете обувь на высоком каблуке, то важно, чтобы нога ни в коем случае не двигалась по колодке, так как в процессе носки обувь разнашивается и нога уйдет вперед, что может привести к поломке каблука.

Если вы выбираете обувь на меху, имейте в виду, что мех примнется и в обуви образуется дополнительное пространство.

При покупке замшевой обуви важно помнить, что она быстро разнашивается, поэтому при примерке она должна плотно облегать ногу.

Если у обуви удлиненная носочная часть, то 1-2 см в мыске должны оставаться свободными.

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Алевтина Мармеладова