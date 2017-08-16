Десять хитростей для уборки

Следующая подборка бытовых советов сэкономит не только ваше время, но и финансы, которые вы тратите на моющие средства.

1. Пятна от апельсинов и других цитрусовых выводятся с помощью горячего молока. Для этого вскипятите молоко, налейте в емкость с таким расчетом, чтобы часть вещи с пятном можно было положить прямо туда, и оставить на двадцать минут. Затем вещь нужно постирать как обычно.

2. Чтобы избавиться от накипи в электрическом чайнике, вскипятите воду, добавив туда пакетик лимонной кислоты. Таким же образом чистят от накипи стиральные машины и утюги.

3. Убрать шерсть домашнего любимца с ковра вам поможет широкий упаковочный скотч (коричневого цвета). На его липкую сторону очень легко собирается шерсть и мелкие соринки.

4. Грязь и жир с кафельной плитки на кухне можно отмыть содой: дешево, надежно и практично.

5. Прочие кухонные поверхности, сильно загрязненные, легко отмываются водой с нашатырным спиртом. Конечно, запах этого раствора оставляет желать лучшего, зато чистота гарантирована.

6. Чтобы в комнате собиралось меньше пыли, тряпочку, которой вы вытираете пыль, слегка намочить кондиционером для стирки белья, и протереть пыль со столов, шкафов и полок. В результате пыль будет меньше садиться на эти поверхности.

7. Грязные стекла легко очистит разрезанная пополам луковица. Просто протрите ею стекло! Запаха лука при этом не остается. А чтобы стекла окон загрязнялись не так быстро, протирайте их следующей смесью: 30 мл воды, 70 мл глицерина и пару капель нашатырного спирта.

8. Чернильное пятно на линолеуме можно зачистить наждачной бумагой — «нулевкой»; затем следует смазать это место подсолнечным маслом и тщательно потереть кусочком шерстяной ткани.

9. Чтобы отмыть с ковра жир, натрите пятно смесью стирального порошка и бензина и оставьте на несколько часов, после чего промойте горячей водой.

10. Часто на посуде остаются следы от ценников и наклеек, которые очень сложно удалить. Это можно сделать, «помыв» липкое пятно растительным маслом, а затем — обычной жидкостью для мытья посуды.

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Валентина Соломатина