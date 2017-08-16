Четырнадцать обувных лайфхаков

Обувь — это вещь, на которой нельзя экономить. Естественно, потратив на обувь приличную сумму, хочется, чтобы она служила дольше. В этом нет ничего зазорного, и лучше носить одну хорошую пару обуви несколько лет, чем менять каждый сезон, покупая более дешевые, но менее качественные туфли или сапоги. В этой статье мы расскажем, как правильно и эффективно ухаживать за новой парой обуви без специальных средств.

1. Верните белизну подошве

Зубная паста полезна не только для зубов, но и, например, для кроссовок, которые нужно сделать белыми. Возьмите старую зубную щетку и нанесите небольшое количество пасты, а потом хорошенько почистите ею обувь. Это же средство можно использовать для чистки тканевой обуви — вотрите в текстиль пасту, оставьте на 15 минут и смойте все влажной тряпочкой.

2. Как почистить кожаную обувь

Для изделий из кожи подойдет медицинский спирт. Он продается в аптеках, но обратите внимание: вам нужен не этанол, а изопропанол (этот момент всегда можно уточнить у продавца). Если на обуви образовалось пятно, просто протрите его ваткой, смоченная в этом спирте, и оставьте на полчаса.

3. Свежесть обуви — залог уверенности в себе

Перед сном насыпьте обувь немного соды и оставьте на ночь, а утром будет нужно вытряхнуть ее и почистить - пищевая сода вбирает в себя неприятные запахи.

4. Маникюрная пилочка не только для маникюра

Грязные отметины и пятна на замшевых туфлях прекрасно убираются с помощью обычной маникюрной пилочки. Для лучшего эффекта возьмите сначала сухую тряпочку, постарайтесь стереть как можно больше грязи, а потом зачистите пилкой это место. Слишком сильно тереть не надо — достаточно мягкой зачистки.

5. Уксусный раствор для обуви

Благодаря своим кислотным свойствам, уксусный раствор не только поможет убрать неприятные запахи, но и нейтрализует дорожную соль. Разведите 1/3 чашки уксуса с 1 л воды и щедро смочите тряпку в этом растворе. Укутайте обувь какими тряпками и оставьте на пару часов, а потом протрите ее чистой влажной тряпочкой и высушите естественным способом.

6. Верните блеск лакированным туфлям

В этом вам поможет вазелин. Это дешевая альтернатива брендовым средствам для ухода за обувью. Протрите им чистые туфли как следует, уделяя больше внимания царапинам и мелким недостаткам.

7. Овсяная мука против пятен на замше

Сальные пятна, которые нередко появляются на обуви из замши, легко удаляются с помощью овсяной муки. Возьмите немного муки и вотрите ее в пятно, оставив на полчаса. Потом просто протрите кусочком ткани.

8. Растягиваем обувь с помощью фена

Чтобы туфли стали комфортными и идеально сели на вашу ногу, понадобятся плотные носки и фен. Наденьте носки, туфли, а потом на режиме горячей сушки как следует прогрейте обувь.

9. Растягиваем туфли в морозилке

Вот еще один способ растянуть слишком узкую обувь. Но на сей раз мы используем не тепло, а холод. Вам понадобится 2 пакета с застежкой, которые нужно наполнить водой и положить в носки обуви. Оставьте обувь с пакетами на ночь и, достав утром, дайте льду растаять естественным образом в течение 20 минут.

10. Наждачная бумага против скольжения

Чтобы не возникало проблем со скольжением в новых туфлях, возьмите на заметку следующий лайфхак - сразу, как только вы купили туфли с плоской подошвой, натрите их наждачной бумагой. Таким образом получается абразивный слой, который не даст вам поскользнуться и упасть.

11. Предупредите волдыри

Каждый из нас хоть раз в жизни натирал ноги в новых туфлях, но, оказывается, этого можно легко избежать, если натереть проблемные места обычным дезодорантом.

12. Склеивайте пальцы, когда носите туфли на каблуках

Звучит странно, это правда, но мы, женщины, знаем, что частое ношение обуви на каблуках в конце концов деформирует ногу “под себя”. Не проще ли избежать болевых ощущений и сразу сделать ножку “подходящей” для узкого носка? Поможет обычный пластырь… Конечно, злоупотреблять этим методов не стоит, но для “выхода в свет” подойдет как нельзя лучше.

13. Водонепроницаемая обувь

Этот совет одинаково хорош как для кожаной, так и для тряпичной обуви. Для того, чтобы сделать туфли непромокаемыми, натрите их обычным пчелиным воском. Достаточно очень тонкого слоя, чтоб защитные свойства сохранялись долгое время.

14. Успокаиваем мозоли

Если вы все-таки натерли ноги, поможет чай. Но не внутрь, а наружно. Чайная ванночка для ног успокоит уставшие ноги, снимет отечность, а заодно облегчит боль в натертых местах.

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Алевтина Мармеладова