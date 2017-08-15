Используем рассол

Почти каждая уважающая себя хозяйка использует в повседневной готовке соленья. Обычно от этих солений остается рассол. Делимся с вами секретами и советами, как же можно использовать этот ценный продукт. Итак, рассол не выливаем, а пускаем в дело.

Из любого рассола можно приготовить очень вкусное печенье. Для его приготовления необходимо: по 10 ст. л. рассола, сахарного песка и растит. масла, 1 ст. л. гашеной соды, 0,5 кг муки. Все ингредиенты смешать, вымесить как следует и раскатать тесто. Формочками вырезаем фигурки и выпекаем в духовке до готовности.

На рассоле получается великолепный кляр для рыбы или курицы. Возьмите 1 стакан огуречного рассола, столько же муки, добавьте 2 яйца, соду на кончике ножа. Взбейте все ингредиенты венчиком и добавьте 1 ст. л растительного масла. Вот и получился великолепный кляр.

На рассоле хорошо готовить зимнюю окрошку. Для этого нарезаем кубиками любое отварное мясо, соленые огурцы, маринованный чеснок, яйца и редьку можно натереть на крупной терке. Все продукты смешать и залить рассолом.

В рассоле очень хорошо тушить мясо. Для этого нарезаем его небольшими кусочками, заливаем и оставляем на 3-4 часа. Натираем мясо любимой приправой и оливковым маслом, запекаем в духовке до готовности при 200 градусах.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Валентина Соломатина