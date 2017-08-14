Двенадцать причин полюбить авокадо

Как только ни называют авокадо: и «маслом леса», и «аллигаторовой грушей», и «маслом гардемаринов». Все это говорит лишь о том, что его добавление в ежедневный рацион играет только на пользу человеку.

1. Авокадо защищает зрение

Защитить и как можно дольше поддерживать зрение поможет ежедневное употребление авокадо. Этот экзотический фрукт крайне богат каротиноидами, которые незаменимы для зрения. Ешьте авокадо каждый день, чтобы уберечь свои глаза на долгие годы.

2. Борется с холестерином

Вы можете эффективно понижать уровень вредного холестерина, съедая одно авокадо в день. Оно содержит множество элементов, в том числе и фолат - витамин А, который борется не только с «плохим» холестерином, но и предотвращает риск развития опасных сердечных заболеваний.

3. Приводит давление в норму

Авокадо помогает и при гипертонии. В нем содержится высокое количество магния и калия. Именно эти вещества нужны для снижения артериального давления. Оказывается, этот плод содержит в несколько раз больше калия и магния, чем бананы и киви.

4. Авокадо предотвращает гепатит

Оно идеально подходит для защиты печени. Ведь авокадо богат витамином С и Е, которые предотвращают гепатит, а также снижают риск развития онкологических опухолей в печени.

5. Предотвращает риск раковых заболеваний

Витамин Е, витамин А, лютеин, мононенасыщенная жирная олеиновая кислота - всеми этими веществами богато авокадо. Благодаря такому составу, оно позволяет избегать и лечить раковые заболевания, особенно рак молочной железы (рак груди). Включите в свой ежедневный рацион хотя бы половинку авокадо.

6. Авокадо - питание для мозга

Как сохранить мозг здоровым до глубокой старости? Правильно, ешьте авокадо. Оно увеличивает кровоснабжение, что так влияет на работу мозга. Авокадо предохраняет сосуды, а значит и его познавательные способности. Более того, хорошее кровоснабжение улучшает память, самочувствие, повышает работоспособность.

7. Авокадо помогает худеть

Авокадо - идеальная пища для тех, кто борется с лишним весом. Да, авокадо само по себе содержит жир и имеет высокий калорийный индекс. Однако в его составе есть клетчатка, которая способна «обмануть» чувство голода, не откладывая при этом в организме жиры. Ваш мозг думает, что организм сыт, а вы теряете надоедливые лишние килограммы.

8. Авокадо укрепляет иммунную систему

Авокадо чрезвычайно богато клетчаткой, как было сказано выше. Она необходима для иммунной системы. Кроме того, в составе фрукта - витамин С, который повышает иммунитет.

9. Авокадо очищает организм

Авокадо снабжает ткани кислородом, что нормализует пищеварение. Это происходит благодаря высокому содержанию глютатиона, который очищает организм.

10. Авокадо сохраняет молодость

Авокадо продлевает молодость. Плод богат витаминами А и Е. За счет их свойств разглаживаются мелкие морщины на коже, уменьшаются размеры воспаленных участков, угревой сыпи, а также сохраняется упругость кожи.

11. Авокадо борется с женскими болезнями

Женщинам стоит задуматься о невероятно полезных свойствах авокадо. Большое количество витаминов и минеральных веществ благоприятно воздействуют на многие органы женского организма. Авокадо может защитить вашего будущего ребенка: фолиевая кислота в составе фрукта способна сократить риск врожденных дефектов.

12. Авокадо обладает возбуждающим эффектом

Авокадо эффективно воздействует на половую систему, на ее функциональность. Поэтому фрукт способен усилить и возбудить сексуальные возможности, как у мужчин, так и у женщин.

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Алевтина Мармеладова