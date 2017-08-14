Натуральное средство для поддержания сердца

"Паста Гиппократа" такая вкусная, что ее вполне можно использовать в качестве десерта к чаю. Кроме этого она обладает мощными целительными свойствами.

1 часть кураги, 1 часть чернослива без косточек, 1 часть инжира, 1 часть грецких орехов, 1/ 3 части меда (например, по 300 г кураги , чернослива, инжира, орехов и 100 г меда).

Сухофрукты промыть, если курага и чернослив очень плотные - замочите их ненадолго в небольшом количестве воды. Вымоченные фрукты отжать, добавить к ним орехи и мед и все измельчить до однородной пасты. Смесь должна стоять в холодильнике.

Для поддержания сердечной мышцы за завтраком, обедом и ужином съедать по 1 ч. ложке пасты. Для нормализации работы кишечника утром, натощак, выпить 1/2 стакана воды и съесть 1 ст. ложку пасты.

Курсы лечения не ограничены: ее можно добавлять в рацион постоянно.

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Александра Дроздова