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Натуральное средство для поддержания сердца

 

Натуральное средство для поддержания сердца. 13569.jpeg

"Паста Гиппократа" такая вкусная, что ее вполне можно использовать в качестве десерта к чаю. Кроме этого она обладает мощными целительными свойствами. 

1 часть кураги, 1 часть чернослива без косточек, 1 часть инжира, 1 часть грецких орехов, 1/ 3 части меда (например, по 300 г кураги , чернослива, инжира, орехов и 100 г меда).

Сухофрукты промыть, если курага и чернослив очень плотные - замочите их ненадолго в небольшом количестве воды. Вымоченные фрукты отжать, добавить к ним орехи и мед и все измельчить до однородной пасты. Смесь должна стоять в холодильнике. 

Для поддержания сердечной мышцы за завтраком, обедом и ужином съедать по 1 ч. ложке пасты. Для нормализации работы кишечника утром, натощак, выпить 1/2 стакана воды и съесть 1 ст. ложку пасты. 

Курсы лечения не ограничены: ее можно добавлять в рацион постоянно.

 

Александра Дроздова
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