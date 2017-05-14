Полезные напитки для малыша и мамы

Напитки также как и еда должны быть не только вкусными, но ее и полезными. Многие родители часто задают вопрос, что же лучше давать детям пить в летние знойные дни, чтобы утолить их жажду, какие напитки вообще лучше всего включать в детский рацион?

В рационе малыша должны быть только сезонные фрукты и овощи.Самый главный совет специалистов и врачей – не давать маленьким детям холодную воду, насколько бы на улице не было жарко. Ни в коем случае нельзя давать детям напитки, которые вы только что достали из холодильника. Особенно это запрещено летом, потому что большая разница в температурах – это прямая дорога к воспалению органов, и к различным заболеваниям.

Не спешите покупать ребенку клубнику или свежий помидор зимой или весной. Помогут крепить защитные силы организма шиповник, клюква и сухофрукты.

Чай из шиповника с медом. Плоды шиповника богаты витамином С и дубильными веществами, очень благоприятно влияющими на пищеварение. Этот чай помогает снизить избыточный холестерин в организме. Такой состав чая из плодов шиповника делает его отличным средством для поддержания иммунитета.

- 20 г плодов шиповника,

- 15 г меда,

- 5 г лимонного сока,

- 200 мл воды.

Приготовление: Сушеные плоды шиповника залить кипятком, варить 10 минут в эмалированной посуде при закрытой крышке, затем дать ему настояться 10 минут. Отвар процедить. Добавьте мед, лимонный сок. Нередко шиповнику достаточно просто завариться и настояться в термосе, в этом случае он отдает все свои ценные качества.

Клюквенный морс. Чем полезен клюквенный морс? Витамины С и Р, содержащиеся в клюкве, помогут малышу справиться с простудой. Эта ягода способствует выведению продуктов распада вредоносных бактерий и вирусов. Растолочь ягоды, отжать сок. Шкурки ягод залить водой, прокипятить (недолго, дабы сохранить в ягоде витамины), остудить, добавить сок, сахар или мед.

Имбирный чай. Чай из имбиря обладает тонизирующим свойством, он возвращает ясность мысли и, благодаря этому, особенно показан людям интеллектуального труда и творческих профессий. Корень имбиря способствует разжижению крови, поэтому многие восточные врачи считают, что имбирь относится к средствам профилактики опухолей. Также имбирный чай помогает пищеварению и очень благотворно влияет на цвет кожи. Горячий имбирный чай с лимоном – это одно из самых лучших средств для профилактики простуды.

- 1 л воды,

- 3 ст. л. мелко натертого имбиря (или порезанного ломтиками),

- 3 ст. л. меда,

- щепотка молотого черного перца,

- 1 лимон или апельсин,

- нарубленные листья мяты (по желанию).

Приготовление: В закипевшую воду бросаем натертый имбирь. Когда он пару минут покипит, тщательно процеживаем в чашку. Затем добавляем перец, лимон (апельсин), мяту и мед. Подаем горячим.

Компот, приготовленный из сухих фруктов и ягод. Сухофрукты любые: чернослив, груши, яблоки, сливы, изюм, абрикосы, иногда с добавлением меда. Невозможно переоценить полезные свойства этого компота. Главное, что надо помнить при его приготовлении, что его не надо варить, достаточно лишь довести до кипения. После этого оставить напиток настаиваться на длительное время (лучше в термосе).

Облепиховый чай. Облепиха – это кладезь витаминов. В ней вдвое больше полезного витамина С, чем в цитрусовых, и вдвое больше витамина Е, чем в пшеничном масле. Есть в облепихе и другие витамины, а также антиоксиданты и полиненасыщенные жирные кислоты, отвечающие за здоровый и молодой вид кожи. Чай из облепихи и меда – это лучший антидепрессант. Это доказали ученые, а мы подтверждаем. Также облепиха обладает сильным противовоспалительным действием. А еще это очень-очень вкусно.

- 150 г облепихи,

- 2 ст. л. чёрного чая,

- 2 ст. л. мёда,

- 500 мл воды.

Приготовление: Ягоды облепихи хорошо промыть, 2/3 части подавить ложкой в пюре. В чайник положить облепиховое пюре, оставшиеся ягоды и чёрный чай. Залить всё кипятком, укутать и дать настояться 10-15 минут. Готовый чай разлить через ситечко, добавив мёд по вкусу. Можете готовить этот напиток без добавления черного чая.

Мятный чай – это универсальный напиток. Его можно пить как холодным, так и горячим. Утром он придает бодрости, в обед прибавит сил и поможет с пищеварением, а вечером идеально расслабит. Попробуй приготовить марокканский мятный чай, это тоже очень вкусно.

- 1-2 палочки корицы,

- 4 веточки гвоздики,

- цедра апельсина,

- цедра лимона или лайма,

- сушеный имбирь (3 ломтика),

- 1 лайм,

- 1-2 кусочка коричневого сахара,

- пучок мяты,

- 3 ч.л. черного листового чая,

- 500 мл воды

Приготовление: Срежьте с апельсина и лимона цедру, нарежьте соломкой, мяту помните в руке или ступкой прямо в чайничке. В чайник отправьте 2 палочки корицы, добавьте гвоздику, цедру апельсина и лимона, порезанный лимон или лайм, имбирь, 2 кусочка коричневого сахара, мяту, 3 чайные ложки чая и залей кипятком.

Ромашковый чай с мятой. Ромашковый чай снимает воспаление, успокаивает нервную систему и избавляет от бессонницы. Ромашка снижает уровень сахара в крови и подавляет ферменты, способствующие развитию осложнений сахарного диабета. Также недавно было доказано, что ромашка подавляет рост раковых клеток. Медики считают, что положительное влияние на организм могут оказать всего 1-2 чашки ромашкового чая в день.

- 1 ч.л. черного чая,

- 1 ч.л. цветов ромашки,

- 1 ч.л. мяты.

- 1,5 стакана воды.

Приготовление: Ромашку, чай и мяту залейте кипятком и настаивают 10 минут под крышкой. Затем процеживают. При подаче можете положить в чай мед.

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Мария Зимина