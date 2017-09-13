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Лучшие расслабляющие напитки для хорошего сна

Лучшие расслабляющие напитки для хорошего сна. 13880.jpeg

После тяжелого, рабочего дня вы чувствуете усталость, но не можете уснуть - выпейте горячий напиток, который поможет вам не только расслабиться, но и спать хорошо всю ночь.

Не знаете, какой напиток выпить? Представляем вашему вниманию 5 горячих напитков для хорошего сна.

1. Ромашковый чай.

Ромашковый чай отлично подходит для тех, кто не любит молочные напитки. Выпейте несладкий ромашковый чай за полчаса до сна, и вы будете спать, как ребенок. 

2. Какао.

Впервые горький напиток из тертых какао-бобов, воды и специй употребляла цивилизация майя. Неизвестно пили они какао перед сном или нет, но с уверенностью можно сказать, что это один из лучших напитков для хорошего сна. 

3. Теплое молоко.

Теплое молоко - отличное снотворное. Молоко содержит аминокислоту триптофан и кальций, который помогает ее усваивать. Триптофан же является предшественником серотонина, а он в свою очередь успокаивающе действует на организм.

4. Мятный чай

Он поможет успокоиться и расслабиться. Также мятный чай хорошо помогает при тошноте. Такой чай не только полезный, но и очень вкусный.

6. Горячий шоколад

Очень часто горячий шоколад путают с какао, однако, горячий шоколад намного гуще какао, поскольку он содержит какао-масло и какао-порошок и готовится на сливках или молоке. Горячий шоколад - один из самых вкусных напитков для хорошего сна.

 

Алевтина Мармеладова
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