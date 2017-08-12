Как избавиться от моли?

Химические вещества, такие, как нафталин или дихлофос, и другие аналоги с приятным запахом вредны для здоровья человека, особенно для детей, беременных и кормящих матерей. Как же можно избавиться от моли с помощью народных средств?

1. Моль не выживает при морозе ниже 0° С и при воздействии солнечных лучей.

2. Налейте в таз мыльной воды, добавьте в нее несколько капель лавандового или пихтового эфирного масла, тщательно протрите ароматной водой каждую полку, стенку шкафа со всех сторон.

3. Разложите на все полочки, в чехлы с одеждой, в карманы и рукава шуб, курток и пальто, в обувь, отпугивающие моль экологически безопасные народные средства: плоды каштана, ветки пихты, пижму, завернутую в хлопчатобумажный материал, высушенную лаванду в хлопковом мешочке, кожура цитрусовых (апельсины, мандарины, лимоны), земляничное мыло.

Все эти средства моль не переносит, а если их сочетать друг с другом, моль никогда не захочет ничего скушать в вашем шкафу. Корки цитрусовых менять раз месяц, действие остальных средств длится полгода (плоды каштанов - бессрочны).

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Валентина Соломатина