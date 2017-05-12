Секреты вкусного мяса

Как правильно замораживать и размораживать мясо, а также как сварить мясо, чтобы оно таяло во рту.

Если мясо надо заморозить, как его правильно подготовить?

Лучше мясо не морозить самостоятельно: при медленной заморозке в домашних условиях в нем появляются микроскопические разрывы, из-за которых (во время последующей разморозки) мясо утрачивает большую часть жидкости, которая необходима, чтобы в процессе приготовления, мясо осталось вкусным и сочным.

Но если не морозить вы никак не можете, тогда делайте так:

Нарежьте мясо небольшими кусками, около 1 кг, смажьте оливковым маслом, заверните в пищевую пленку или положите в специальные пакеты для заморозки. Так мясо проморозится быстро и равномерно. К тому же такой способ позволит избежать холодных ожогов на мясе - белых пятен, которые проявятся при разморозке. Замороженное таким образом мясо не следует хранить дольше трех месяцев. И не забывайте о том, что размороженное мясо нельзя замораживать повторно.

Как же тогда лучше всего размораживать?

Замороженное мясо нельзя подвергать шоковой разморозке: класть в микроволновку или под горячую воду. И даже при комнатной температуре мясо не стоит размораживать. Мясо, размороженное таким образом, потеряет не только вкусовой свойства, но и соки, и при приготовлении получится сухим. Для правильной разморозки переложите кусок мяса из морозильной камеры в холодильную, чтобы оно размораживалось постепенно. Для полной разморозки куска весом 2-3 кг потребуются примерно сутки.

Как правильно варить мясо? Какого размера должен быть кусок, и какие специи стоит добавить при варке, а какие, наоборот, не стоит?

Если вы хотите сварить именно мясо, а не мясной бульон, следует взять кусок нежирного мяса, весом 1,5-2 килограмма. Положите его в кастрюлю, залейте 5-6 литрами холодной воды, поставьте на плиту и доведите до кипения. Затем снижаем температуру, убираем появившуюся на поверхности пену. Добавляем овощи - морковь, лук, корень петрушки, сельдерея; варим час-полтора, затем удаляем из кастрюли овощи и варим мясо до готовности, еще полтора-два часа. Чтобы вареное мясо было сочным, его необходимо оставить остывать в бульоне. При варке мяса не стоит добавлять сухие специи непосредственно в кастрюлю и варить их вместе с мясом длительное время. Это может существенно изменить цвет и вкус мяса. Розмарин, например, при длительной варке (более часа), начинает давать горечь.

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Мария Зимина