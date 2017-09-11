Полезные свойства соли

Такая привычная нам всем специя может использоваться не только на кухне. Соль - замечательная помощница во многих областях.

Соль и цветы

Небольшая добавка соли (1 ч.л. на литр воды) замедлит увядание поставленных в воду срезанных цветов. С помощью соли можно законсервировать запах роз. Во время цветения нарвите лепестки и слоями, пересыпая солью, уложите в широкую стеклянную банку. Плотно закройте ее. Держите банку в холодильнике. Если внести ее в комнату и открыть, комната наполнится ароматом свежих роз.

Запах краски

Запах масляной краски, который держится в квартире после ремонта, быстро исчезнет, если в нескольких местах поставить тарелки с солью.

Заточка ножей

Тупой нож легче наточить, если с полчаса подержать лезвие в слабом соленом растворе.

Охлаждение солью

Если нужно быстро охладить горячий суп или компот, поставьте кастрюлю в большую посуду, наполненную холодной водой с добавлением горсти крупной соли.

Свежесть продуктов

Если в жару нужно несколько дней сохранить мясо, то его заворачивают в марлю, вымоченную в крепком растворе соли. В сухой мелкой соли можно продолжительное время хранить сырые яйца.

Грелка и соль

Грелка дольше останется горячей, если в воду добавлено немного соли. Если же резиновая грелка прохудилась, а заклеить ее нечем или некогда, заправьте ее вместо воды солью, подогретой на сухой сковороде.

Соль и очистка стекол

Крепкий раствор поваренной соли (2 ст. л. на стакан воды) поможет быстро очистить замерзшие оконные стекла. Приготовленным раствором протирают стекло до тех пор, пока с него не сойдут иней и лед, а затем протирают окно мягкой сухой тряпкой. Стекла автомобиля не запотеют, если их протереть влажной солью, завернутой в марлю.

Чистка соломенных изделий

Плетение из светлой соломки со временем желтеет, но его можно освежить, промыв изделие в соленой воде.

Соль и грязная пепельница

Если пепельница не отмывается, попробуйте потереть ее тряпкой с солью, потом сполоснуть водой - сначала холодной, а потом горячей.

Соль и посуда

Застарелые пятна от крепкого чая на чашках и стаканах легко смываются соленой водой. Стеклянная посуда заблестит, если после мытья ее ополоснуть сначала подсоленной, а затем обычной водой. Чтобы новая эмалированная посуда служила дольше, прокипятите в ней подсоленную воду. Для этой же цели новую сковороду нужно прокалить с жиром, а затем протереть крупной солью: после этого пища меньше пригорает. Кстати: если кастрюля пригорела, налейте в нее очень соленую воду и оставьте на ночь, а утром вскипятите эту воду - дно легко очистится. Эмалированную посуду можно чистить мелкой солью, нанесенной на кусочек мягкой ткани. А чтобы почистить сковородку, ее надо сначала протереть бумагой, затем крупной солью и сполоснуть водой.

Соль и сыр

Чтобы сыр не высыхал, заверните его в чистую ткань, смоченную в соленой воде.

Соль при сбивании белков

Чтобы белки легче сбивались, их нужно охладить или добавить к ним щепотку мелкой соли.

Соль и плесень

Небольшое количество соли, помещенное в плотно закрывающуюся хлебницу, защитит хлеб от плесени. Оставшуюся в банке томатную пасту можно уберечь от плесени, посыпав ее мелкой солью и залив растительным маслом. Если копченую колбасу окунуть в крепкий раствор соли, а потом подвесить в прохладном, хорошо проветриваемом месте, это предохранит от появления плесени.

Мутное растительное масло

Осветлить мутное растительное масло можно, добавив на 1 л масла 1 ч. л. соли и оставив так его на несколько дней. После этого нужно аккуратно перелить масло в новую бутылку.

Соль и запах

Если вы чистили рыбу или лук, вымойте руки в слегка подсоленой воде - запах моментально исчезнет. Прежде чем резать лук, натрите нож солью, тогда он не будет неприятно пахнуть. После разделки рыбы нож перед мытьем протрите солью. При чистке рыбы периодически опускайте пальцы в соль - они не будут скользить. Если в процессе приготовления пищи возникает неприятный запах, не полностью удаляемый при проветривании кухни, - насыпьте на горячую конфорку немного поваренной соли.

Соль на кухне

Жир будет меньше разбрызгиваться, если на раскаленную сковороду бросить щепотку соли. Яйца с надтреснутой скорлупой не вытекут, если варить их в соленой воде (не помешает добавить немного уксуса). Чтобы печенье в духовке не пригорело, насыпьте под формочки немного соли. Чтобы не образовывались комочки, муку для блинов и соусов разводите в подсоленой воде. Кушанье, которое вы готовите на пару, быстрее сварится, если вы посолите воду, в которой стоит кастрюля.

Соль и молоко

В пригоревшее молоко добавьте немного соли и охладите - вкус заметно улучшится. Убежавшее на плиту молоко посыпьте солью - запах горелого исчезнет. Щепотка соли, добавленная в молоко, предохранит его от скисания.

Новый веник

Чтобы новый веник служил дольше, подержите его перед употреблением 2-3 часа в горячей соленой воде.

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Валентина Соломатина