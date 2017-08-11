Эликсир жизненной энергии

Придать сил и бодрости, наладить работу внутренних органов, избавиться от недомогания, обогатить организм витаминами, зарядиться жизненной энергией поможет целебный напиток на основе инжира и моркови.

Рецепт приготовления целебного напитка на основе инжира и моркови: необходимо один стакан сушеного инжира перемолоть и залить 500 мл кипятка, перемешать и довести еще раз до кипения. После чего дать настояться в течение двух часов, процедить напиток, добавить столовую ложку меда и стакан морковного сока. Выпивать по половине стакана четыре-пять раз в день, вне приемов пищи.

Морковный сок - кладовая полезных веществ, в нем содержится огромное количество витаминов (A, E, C, D, B), макро и микроэлементов (селен, калий, магний, фосфор и другие). Он способен обогатить истощенный организм, поддержать иммунитет, кроме того он способен предотвратить возникновение множества заболеваний и излечить уже имеющиеся.

Инжир богат не только витаминами, макро и микроэлементами, но и эфирными маслам, которые особенно полезны для кровеносной системы. Именно поэтому употреблять инжир рекомендуют людям, чья деятельность связанна с повышенными умственными нагрузками.

Противопоказаниями к приему эликсира жизненной энергии являются серьезные заболевания желудочно-кишечного тракта (язва желудка и двенадцатиперстной кишки, колит, гастрит с повышенной кислотностью), а также диабет.

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Мария Зимина