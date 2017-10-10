Инжир с молоком от кашля

Издавна инжир использовался в народной медицине не только как средство, укрепляющее сердечную мышцу, но для лечения кашля. Лекарство получается вкусным, и больные принимают его удовольствием.

Инжир можно взять любой, какой у вас есть, только в зависимости от того, какой инжир вы взяли, и способ приготовления будет особенный. Молоко лучше брать жирностью 3%, в этом случае оно будет сильнее смягчать больное горло. Применяется и при сухом кашле и при мокром для получения отхаркивающего эффекта.

1 способ. Для свежего инжира.

Если инжир свежий, то 2-3 промытых плода надо залить стаканом молока и томить на медленном огне, пока молоко не изменит свой цвет на коричневый. Напиток остудить и принимать 2-3 раза в день между приёмами пищи.

2 способ. Для сушёного инжира.

2-3 плода инжира замочить на 30 минут холодным молоком, затем довести до кипения и кипятить 1 минуту, потом оставить на 30 минут настояться, принимать 4 раза в день в промежутках между едой.

Если вы приготовили слишком много вкусного лекарства, то держите его в холодильнике, а при необходимости подогрейте.

Инжир с молоком справляется с кашлем довольно быстро и эффективно, но перед приёмом не забудьте всё-таки обратиться к врачу для того, чтоб не пропустить более серьёзное заболевание.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Мария Зимина