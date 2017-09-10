Секреты по уборке, которыми поделились горничные элитных отелей

Те, кто хотя бы однажды побывал в качестве гостя в действительно люксовом отеле, смогли понаблюдать за работой горничных. Уму непостижимо, как можно убрать большое количество номеров быстро и при этом дочиста. У этих женщин есть огромный опыт в этом деле, а также они имеют свои маленькие секреты. Ими они с радостью делятся. Их советы можно применять и в домашних условиях. Ну что, проверим?

Сначала горничные убирают беспорядок. Горничные сначала убирают мусор, полотенца, грязное постельное белье и вещи, которые валяются. В ванной нужно убрать все расставленные баночки, тюбики и другие принадлежности. Сначала они полностью всё моют, а не вытирают пыль вокруг вещей. Все предметы расставляются после того, как поверхность подсохнет, чтобы не оставались разводы.

Они используют салфетки из микрофибры. Лучшим средством для удаления пыли является тряпка из микрофибры. На втором месте - тряпка из хлопка, подойдет старая наволочка или футболка. Не используй махровые полотенца или полиэстер для уборки.

Как быстро заправить пододеяльник. Выверни пододеяльник наизнанку и положи его на кровать. Сверху пододеяльник накрой одеялом. Сверни их вместе в валик так, чтобы вырез оставался сверху. Валик протяни через вырез.

Шторы можно почистить с помощью полотенец. Для того чтобы почистить шторы, воспользуйся полотенцем. Им можно выбить пыль из штор, которая осядет внизу. Затем пропылесось пол.

Сначала пропылесось, а потом мой. Перед влажной уборкой нужно сначала пропылесосить. Это делается для того, чтобы на чистом полу не оставались мокрые ворсинки и волосы, которые сложно убрать. Всегда мой пол, начиная от дальнего угла по направлению к дверям.

Чистящие средства не действуют моментально. Обработай чистящим спреем нужную поверхность и оставь на некоторое время. Займись своим делом, а затем вернись и без усилий протри обработанное место.

Как правильно пылесосить. Наверное, ты пылесосишь, начиная с дальней части комнаты. Горничные сначала пылесосят наиболее загрязненные поверхности на ковре, а затем проходят по всей комнате. Таким образом, грязные места чистятся дважды.

Они пользуются не только покупной бытовой химией. Не все горничные пользуются покупной бытовой химией. Многие из них используют самодельные средства, которые в разы лучше магазинных. К примеру, раствор уксуса и воды очистит большинство поверхностей до блеска.

Горничные пользуются специальной маленькой щеточкой. Каждый сантиметр номера с помощью маленькой щеточки, конечно же, не чистится. Но ею можно быстро помыть вентиляционную решетку или загрязненные швы между плиткой. В домашних условиях ты можешь использовать ненужную зубную щетку.

Удобные тележки с моющими средствами ускоряют работу горничных. Для квартиры - это непрактично. Но если у тебя есть большой частный дом, тогда можно соорудить такую мини-версию тележки и использовать ее.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Евгения Примак