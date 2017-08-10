Чистим кровь самыми безопасными способам

Как чистить кровь в домашних условиях люди обычно не знают или забывают, хотя многие и заботятся о своем здоровье и большое значение придают очищению организма, то есть выведению токсинов и шлаков из желудочно-кишечного тракта, почек и печени. А ведь в крови тоже имеются вредные вещества, которые также не мешало бы удалить из организма.

1. Лимонно-медовый напиток очищает весь организм в целом: кровь, лимфу, желудочно-кишечный тракт и кожу. Иммунитет повышает гораздо лучше всяких эхинацей. Рецепт: на стакан минеральной воды (можно взять простую, немного подогретую), ложка меда и сок 1 лимона. Для профилактики надо пить её одни раз в день, утром. Если очиститься хотите капитально, то пить можно по литру в день, но не долго.

2. Один из мощнейших растительный чистильщиков крови подмаренник настоящий. Он помогает даже при запущенных формах фурункулезе, хотя это заболевание трудно поддается лечению. При угрях тем более.

Рецепт: 2-3 ст. ложки травы надо настаивать 1-2 часа в пол-литре кипятка, пить 3-5 раз в день до еды.

3. Корни лопуха в виде настоя принимают так же в основном в связи с высыпаниями на коже. Еще это хорошая противоопухолевая травка, и для профилактики рака её используют во всем мире. Особенно полезны корни лопуха собранные в мае - в них максимальное количество полезных веществ. В аптеке же можно нарваться на травы собранные и более года назад, успевшие растерять часть полезных свойств.

Рецепт: 3 ст. ложки корня заварите 2 стаканами кипятка и пейте по 3-4 раза в день до еды, можно с медом.

4. Корни и листья крапивы, в которой более ста полезных веществ, женщинам надо пить на убывающую луну 2 недели. Больше не надо - крапива повышает свертываемость крови. Правило с убывающей луной старайтесь соблюдать и с другими очищающими процедурами, даже косметологическими - тогда результат будет значительно лучше.

Рецепт: 4 ст. ложки крапивы залейте 2 стаканами кипятка, начинайте пить, как только остынет - 3-4 раза в день.

5. Если в нашей стране принято по любому случаю пить крапиву, то в Европе и США самая популярная очищающая трава - одуванчик. При любых кожных заболеваниях для них чай из корней одуванчика почти панацея. Обрести красивую и чистую кожу одуванчик сулит через месяц приема. Особое внимание на этот рецепт хочу обратить людей, страдающих экземой и угрями.

Рецепт: 1 ст. ложку измельченных корней залить 1 стаканом горячей воды, прокипятить 15 минут, процедить, пить по 1/2 стакана 3 раза в день за 15 минут до еды. Можно заваривать как в предыдущих рецептах.

6. Траву вербены лекарственной в виде настоя принимают внутрь как кровоочистительное средство при сыпях, угрях и чирьях. В некоторых странах вербену пьют как чай, только не помню какую именно её разновидность.

Рецепт: Настой 1 ст. ложку травы настаивают час в стакане кипятка и принимают по 1-2 ст. ложки настоя 3-5 раз в день до еды.

7. Замечательная трава с красивым птичьим названием таволга так же чистит кровь. В отличие от крапивы, она кровь, наоборот, разжижает, выводя все накопившиеся вредности. К сведению людей, страдающих мигренями: стакан настоя таволги за пол - часа способен избавить от головной боли.

Рецепт: говорят, что правильнее таволгу заваривать холодной водой по 1 ч. л. корешков на 1 стакан, дать настояться сутки, после чего принимать за 15 минут до еды.

8. Для очищения крови важна клюква, ведь она воздействует на почки - главный фильтр человеческого организма, через который в сутки проходит по двести литров крови.

Рецепт: клюквенный морс в каждой семье делают по-разному, но обычно заливают стакан раздавленной клюквы литром горячей воды, сахар по вкусу.

9. Чудесный сбор можно сделать, если взять в равных частях эхинацею, корни лопуха, мяту, крапиву и клевер. Не только чистит кровь, но и улучшает работу желудочно-кишечного тракта, поднимает иммунитет и улучшает цвет лица.

Рецепт: заварите 1 ложку сбора стаканом кипятка, и пейте 3 раза в день до еды месяц.

10. О сосании масла. Этот способ в основном и направлен чистку печени и крови.

Рецепт: с утра, набираете в рот любое масло и сосете его 10-15 минут, ни в коем случае не проглатывая, а после не забудьте почистить зубы.

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Евгения Примак