Натуральные средства, отпугивающие комаров

Комары – настоящее бедствие не только для дачников, огородников и любителей собирать ягоды и грибы, но и для остальных граждан, которые просто сидят дома. Ведь эти проворные насекомые протискиваются в самые узенькие щели – от них нет покоя ни сельским, ни городским жителям.

Конечно, современная промышленность предлагает массу эффективных средств для борьбы с комарами и другими кровососущими насекомыми.

Но в спальне как-то не хочется их распылять, еще и сам траванешься. Есть ли какие-то натуральные средства от комаров? Конечно, иначе как боролись с ними наши предки? Рассмотрим несколько полезных растений, отпугивающих комаров.

Лаванда. Лучше, если веточки лаванды будут свежими. Разложите их в комнатах или на балконе, и комары побоятся влетать в вашу квартиру. Можно также использовать саше с сухими цветками лаванды;

Базилик. Натрите кожу эфирным маслом базилика или свежерастертыми листиками. Кстати, масло хорошо снимает зуд после укусов;

Мята. Если вы натрете кожу листиками мяты кожу, комары некоторое время не будут вас беспокоить. Для пущего эффекта можно поставить на подоконники букетики из свежей мяты. Кстати, мята помогает быстрее уснуть и улучшает настроение;

Томаты. Посадите на балконе несколько кустов томатов – их зелень комарам жутко не нравится. Можно несколько раз провести по зелени рукой, чтобы она начала сильно пахнуть – эффект будет лучше;

Розмарин. Посадите в горшочки розмарин. Чтобы его эфирные масла начали выделяться в воздух, встряхните горшочки.

Вот такие противокомариные растения. Успехов в борьбе с комарами!

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Евгения Примак