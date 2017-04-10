Не спешите выбрасывать

Предлагаем несколько советов по использованию в хозяйстве, казалось бы, уже абсолютно ненужных вещей - просто мусора.

1. Корки от банана - замечательная подкормка для растений. При пересадке растения добавьте в горшок измельченные корки - можно предварительно подсушенные впрок. Корки очень быстро перегнивают и подкармливают растение микроэлементами, особенно ценнейшим калием, который влияет на наращивание зеленой массы.

2. Также ценный источник калия - несладкая кофейная гуща - просто аккуратно полейте.

3. Скорлупки от грецких орехов (очищенные от перегородочек) - прекрасный натуральный дренаж для комнатных растений. При пересадке уложите скорлупки на дно горшка.

3. В горшок с розами нужно прикопать под корни железный гвоздь. В саду прекрасно для этих целей подойдут железные консервные банки, подкопанные ближе к корням. Ржавея, железо переходит в закисную форму и становится доступным для усвоения растениям. Розы, получающие достаточно оксидов железа крепче здоровьем и ярче цветут.

4. Корки от мандаринов, подсушенные и разложенные в платяном шкафу, отпугнут моль и придадут легкий аромат.

5. Апельсиновые корки - нет ничего лучше для очистки микроволновки. В пиалу положите корки 1-2 апельсинов, налейте воды столько, чтобы она их покрыла и прогрейте на максимальной мощности 5 минут. Вымойте печь губкой с теплой водой. Она легко очистится и будет благоухать. Если эту процедуру проводить регулярно, вам не понадобятся никакие химические моющие составы.

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Евгения Примак