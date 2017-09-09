Правила ведения финансов в наше время

Приводим список коротких, простых, понятных и очень действенных правил ведения финансов, которые будут ежедневно помогать вам в жизни.

1. Тратьте меньше, чем получаете

Если и есть ключевое фундаментальное правило ведения финансов, то это оно: ваши расходы должны быть меньше доходов. Вы обязаны следовать этому правилу, иначе вся ваша дальнейшая жизнь ставится под большой вопрос. Залезать в долги и жить в кредит, потому что «всё будет хорошо»? Так говорят люди, которые дают вам кредиты, и у них действительно всё будет хорошо. А у вас? Вы накопили долги, не сделав сбережений. Обрести финансовое благополучие с таким подходом к жизни поможет только чудо. Вы верите в чудеса?

2. Упростите свою финансовую жизнь

Чем больше кредитов и кредиток, тем больше шанс не заметить пропажи средств или пропустить очередной платёж. Чем больше вкладов и счетов, тем сложнее следить за ними и проще не успеть среагировать на появляющиеся проблемы. Чем сложнее ваша финансовая жизнь, тем больше времени и сил она отнимает. Вместе с этим растёт шанс запутаться и совершить финансовую ошибку.

3. Никогда не позволяйте «будущему я» управлять ситуацией в настоящем

Хотите купить то, что вам не под силу сейчас, потому что в будущем вы будете получать больше и легко расплатитесь с долгами? Скорее всего, вы будете жалеть об этом решении ещё очень долго, потому что ваше «будущее я» может получать столько же и даже меньше, либо вообще потеряет работу. Даже если в будущем ваша финансовая ситуация улучшится, там появятся другие траты, с которыми будет не так легко справиться и без ошибок прошлого.

4. Начните путь к правильному финансовому управлению

Шаг 1: создайте наличный резерв на случай чрезвычайных ситуаций. Наличка по-прежнему необходима и решает возникающие непредвиденные проблемы быстро, на месте, без походов в банк, без возни с банковскими картами и проблем с обслуживанием. Приступить к созданию резерва очень просто. Начните откладывать определённый процент от дохода каждый месяц. Например, 10%. Или 15%. Это идёт в полном соответствии с первым правилом ведения финансов, а уже через год вы сможете порадоваться приличной сумме накопленных денег, которая выручит вас в любой чрезвычайной ситуации. В дальнейшем часть накопленных средств можно переводить на депозит или пускать в дело.

Шаг 2: избавьтесь от долгов с самым высоким процентом. Отсортируйте ваши долги по росту задолженности, выделите тот, у которого самый высокий процент, после чего начинайте погашать этот долг в два раза быстрее, то есть двойными платежами. Делайте это ежемесячно, пока долг не будет погашен. Затем целиком прибавьте высвободившуюся сумму денег, которую тратили на погашение, к платежу по второму долгу, пока и тот не будет погашен. И так для всех последующих задолженностей.

Шаг 3: когда есть заначка на случай ЧП, а долги закрыты, можно начинать думать о пенсии. Это может быть счёт в банке, инвестиции и любые другие способы сохранить и приумножить капитал.

5. Создайте бюджет, только сделайте это правильно

Бюджет - это лучшее средство контроля и планирования финансов, но лишь при условии правильного подхода.

Как планирует бюджет умный человек? Он делает это на основе статистики расходов за предыдущие месяцы. То есть вы можете фантазировать и говорить себе: «Так, ну, на еду я буду тратить столько, и не больше». Но потом придёт суровая реальность и поставит всё на свои места. Лучше опираться не на предположения, а на реальную статистику расходов. Вы ведь ведёте статистику расходов, да? Она поможет не только планировать, но и находить статьи перерасходов.

6. Оптимизируйте все ваши плановые расходы

Мы получаем множество счетов. Можно начать хоть с тех же услуг сотового оператора. Все ли подключенные платные функции вам нужны? Тут 50 рублей, там 20 рублей, 100 рублей ещё где-то. В сумме получится очень прилично, и всё это вы просто так отдаёте каждый месяц. Подобную генеральную уборку полезно делать раз в несколько месяцев.

7. Вычислите свой реальный заработок

Вычитаете из годового заработка все расходы, напрямую связанные с работой, в том числе обед вне дома, рабочую одежду и подобные вещи. Затем считаете, сколько часов в год вы реально тратите на работу, включая все сверхурочные и доработку из дома. Делите реальный доход на реальное количество рабочих часов. Вот столько вы на самом деле получаете за час работы.

8. Используйте реальный заработок как единицу измерения при любых покупках

Теперь покупать станет гораздо интереснее. Цена покупки становится числителем, а реальный заработок - знаменателем. Вот это приложение равно двум часам моей жизни. Стоит ли оно того? А этот телевизор стоит двух месяцев жизни? Может, лучше взять вон тот, поменьше? Теперь вы всегда сможете ответить на свой же вопрос: «На что я трачу свою жизнь?».

9. Игнорируйте «экспертов»

СМИ полны статей от различных финансовых «экспертов». Однако вы не сможете вспомнить фамилию ни одного такого знатока, к которому была бы применима фраза: «Вещи, о которых он говорил, действительно помогли». Это же относится к всевозможным предсказателям и прочим советчикам. Их публикации могут быть проплачены, направлены на интересы третьих лиц, но только не на ваши.

С чего бы вообще такому эксперту публично раскрывать какую-то ценную информацию? Ему за это платят? Тогда компания, на которую он работает, наверняка воспользовалась советом, и вам достанутся в лучшем случае крохи. Сторонний эксперт никогда не будет знать всего, что происходит с читателем его публикации. Их данные могут быть ошибочными и зачастую необоснованными.

Если вы не способны строить планы и прогнозы на основе самостоятельного анализа и вам обязательно нужен эксперт, то у вас проблема. Достоверно предсказывать будущее, что неудивительно, никто так и не научился. Если вы опасаетесь за будущее, то единственным для вас вариантом остаётся более консервативное инвестирование. Остальное за вами - работайте над собственной устойчивостью перед рисками.

10. Задайте большие цели и напоминайте себе о них

Чего вы всё-таки хотите? Ради чего вся эта движуха с деньгами? Это сложный вопрос, но именно он может стать для вас сильнейшим мотиватором, а также подскажет правильные пути в жизни и поможет их пройти. Хотите пораньше перестать работать? Хотите начать своё дело? Кругосветное путешествие? Что бы это ни было, помните о цели, держите в голове. Окружите себя напоминаниями о вашей главной цели. Они помогут принимать правильные решения в многочисленных ситуациях на пути к желаемому.

11. Покупайте практичный автомобиль

Практичность - это низкая стоимость обслуживания и ремонта, низкий расход топлива, минимальный транспортный налог и вменяемая стоимость страховки. В противном случае вы приобретаете сосущего деньги монстра, на которого будет уходить приличная доля дохода. Понт дороже денег - главная жизненная истина дурака. Всем на всех наплевать, на вас с вашим крутым авто в том числе.

12. Обращайтесь с автомобилем как разумный человек

Раз уж речь идёт об экономии, то не стоит забывать о штрафах и расходе топлива в зависимости от скорости. И если с очередной весточкой от ДПС всё и так понятно, то расход топлива - это более тонкий вопрос.

Когда инженеры создают практичное авто, то рассчитывают, как правило, что на нём будут ездить по городу и со скоростью, допустимой в городе. В таком режиме двигатель потребляет меньшее количество топлива, а постоянные ускорения на больших оборотах от светофора к светофору - путь к более частым заправкам и преждевременному ремонту. Недостаточное давление в шинах увеличивает расход топлива, а игнорирование незначительных сигналов о неисправности авто может привести к крупной поломке и аварии.

13. Разберитесь с оплатой ЖКХ

Быть может, вы до сих пор платите за радио, приёмник которого был выброшен ещё во время позапрошлого ремонта. Посчитайте целесообразность и размер экономии при переходе со средних тарифов на учёт воды и газа и двухтарифный счётчик электричества. А ещё купите эти энергосберегающие лампочки. Они реально снижают счета за свет.

14. Освойте базовые навыки ремонта в доме

Мы не предлагаем вам самостоятельно укладывать плитку в ванной или варить трубы, но заменить розетку или сменить прокладку в подтекающем кране так просто. В интернете есть множество понятных видеоруководств на эти темы.

15. Научите детей финансовой грамотности на своём примере

Как говорилось в начале статьи, нас этому не учили. Зато сейчас вы можете стать учителем, чтобы развить в своих детях эти навыки, на практике демонстрируя преимущества грамотного обращения с деньгами. Важно не просто вещать, но и показывать им эти правила в повседневной жизни.

16. Игнорируйте рекламу

Пожалуй, по важности это правило можно поставить сразу за первым фундаментальным законом о преобладании доходов над расходами. Мы живём в обществе потребления. Спрос в таком обществе не рождается в головах людей, а навязывается извне. Реклама создаёт искусственные потребности, ценности и идеалы. Причём делает она это так грамотно, что мы искренне верим в то, что определённый значок на обыкновенном смартфоне делает его исключительным, а конкретная бирка на рубашке из обычного хлопка повышает её цену в 10 раз вполне оправданно.

Бренды, имидж, стиль - мы давно опираемся на понятия, находящиеся далеко за пределами действительно необходимых для комфортной жизни вещей. Понимая всё происходящее вокруг, умный человек не будет кидаться в крайности, то есть не захочет стать аскетом. Он всего лишь будет максимально избегать внешнего навязывания и покупать вещи только на основе анализа собственных потребностей.

Если вы научитесь не покупать ненужные вам вещи, то сможете сохранять львиную долю дохода для более рациональных трат.

17. Найдите незатратные хобби

Многие хобби требуют приличных денежных вливаний. Поговорка о том, что затраты на хобби не считают, придумана хитрыми людьми, продающими что-то относящееся к тому или иному хобби. Вопрос лишь в том, какое увлечение вы выберете для себя: коллекционирование уникальных механических часов или совершенствование навыков игры на музыкальном инструменте, который у вас уже есть.

18. Ищите и пробуйте бесплатное

Люди так или иначе стремятся к поиску единомышленников. Так образуются клубы по интересам. Они некоммерческие, то есть с вас там не будут трясти деньги. Таким образом можно найти хороших друзей и ни за что не переплачивать.

Наверняка в вашем городе есть и любители рыбалки в любое время года, не предлагающие арендовать дорогое судно и инвентарь. Есть и отчаянные путешественники, НЕ турагентства. Благодаря соцсетям найти такие сообщества стало проще. Попробуйте дать им шанс. Вполне возможно, что это позволит вам заниматься любимым делом в компании таких же увлечённых людей и вы не будете ни за что переплачивать.

19. Не обращайте внимания на то, что думают другие

Законы общества потребления не только бессмысленны, но и очень агрессивны. Не следуешь правилам? Станешь изгоем. К счастью, это работает только с очень недалёкими людьми, а более-менее разумный человек понимает, что ни машина, ни другая атрибутика не впечатлит другого так, как разум, интеллект, идеи и поступки.

20. Не обращайте внимания на то, как другие тратят свои деньги

Возникает ли у вас мысль о том, что вот тот человек лучше вас, потому что он за рулём спорткара, а вы нет? Вы не обязаны тратить деньги на вещи, которые нравятся другим людям. Тратьте их на то, что нравится вам.

21. Вкладывайте время в построение хороших, надёжных, длительных отношений Наличие множества персональных и профессиональных связей с другими людьми хорошо послужит вам в жизни. Это эмоциональная, социальная, профессиональная, духовная и финансовая поддержка для всех ваших идей и начинаний. Став поддержкой для других, вы найдёте в них поддержку для себя.

22. Тратьте один час в неделю на анализ своих финансов, карьеры и жизни

Чем чаще вы пересматриваете свою текущую ситуацию и положение, тем вероятнее раннее обнаружение расхождений со своими целями. Проанализируйте события, которые произошли за прошедшую неделю. Подумайте и на неделю вперёд.

Всё ли укладывается в концепцию ваших долгосрочных целей? Каково ваше наибольшее достижение за эту неделю? Что плохого произошло и почему? Как избежать этого в будущем? Являются ли ваши долгосрочные цели столь же желанными для вас, как и раньше?

23. Сделайте мечту своим второстепенным бизнесом

У каждого из нас есть занятие, которому мы хотели бы посвятить свою жизнь. Проблема в том, что мы не видим способов монетизировать подобную деятельность, а потому оставляем её лишь в мечтах. Попробуйте выделить на это дело часть своего свободного времени. Просто начните делать то, о чём мечтали. В процессе вы наверняка придумаете способ заработка на занятии своей мечты. Это может быть канал на YouTube, веб-сайт или книга. Просто начните заниматься работой мечты в свободное время.

24. Используйте правило 10 секунд для дешевых покупок

Бороться с импульсивными покупками помогает правило 10 секунд. Увидели что-то недорогое и сразу захотели приобрести? Держите эту мысль в голове 10 секунд и честно задайте себе вопрос: правда ли эта вещь нужна вам?

Не скрывайте от самого себя негативные стороны покупки. Активно пройдитесь по причинам, по которым вам не стоит покупать эту вещь. Поможет ли эта покупка в достижении ваших целей? Сопоставима ли польза от этой покупки с её ценой? Зачастую этих 10 секунд достаточно, чтобы понять, нужна ли вам вещь на самом деле.

25. Используйте правило 30 дней для дорогих покупок

Для дорогих вещей правило 10 секунд не подойдёт, потому что речь в таком случае идёт о покупке, целесообразность которой за столь короткое время никак не определить. Когда встаёт вопрос о серьёзных тратах, подождать необходимо 30 дней.

Вы явно заметите первый импульс, первый внутренний призыв к покупке, после чего хладнокровно выжидаете месяц. За эти дни вы сможете досконально изучить планируемую покупку, узнать о ней много нового. Того, что вам не покажут в рекламе. С большой вероятностью через 30 дней от вашего острого желания купить эту вещь не останется и следа.

26. Создайте меню на неделю

Чёткий режим питания - это не только польза для здоровья и фигуры, но и экономия. Импровизация в вопросах «что бы взять к ужину» приводит к повышению затрат на еду. В очередной раз вам будет просто лень думать, и вы закажете пиццу. Или решитесь пойти в джанкфуд-кафе. Всё это вредно, в том числе и для финансов.

27. Ходите за продуктами только со списком покупок

В App Store и Google Play десятки списков покупок. Для этих целей можно приспособить встроенные напоминалки и вообще любое приложение, где можно составить простой список. Обычный лист бумаги тоже никто не отменял. Смысл списков покупок не только в том, чтобы ничего не забыть купить, но и в том, чтобы не купить лишнего. Прошлись по списку, покидали всё запланированное в корзину - и к кассам. Вся эта вкуснятина, особенно на голодный желудок, способна заставить вас совершить импульсивную покупку, но с заранее спланированным списком шанс сделать необдуманное действие сильно снижается.

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Александра Дроздова