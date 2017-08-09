Хитрости для чистоты в доме

У каждой хозяйки есть собственный арсенал способов и методов, как довести чистоту в своём доме до совершенства. Но и чужой опыт никогда не бывает лишним.

1. Горячую только что сгоревшую лампочку удобно выкручивать половинкой старого теннисного мячика.

2. Защитить пол от царапин при перестановках помогут носки, надетые на ножки столов и стульев.

3. Поддерживать губку для мытья посуды сухой поможет зажим для бумаг.

4. Пятна эмульсионной краски с рук легко удалить при помощи детского масла.

5. Удалите пятна накипи с утюга, прогладив им лист бумаги с рассыпанной по нему солью.

6. Избавьтесь от запаха в холодильнике, переложив овощи газетами.

7. Если вода стала уходить из раковины медленно, засыпьте в сливное отверстие по полчашки соли на каждый литр горячей воды в трубе.

8. Оливковым маслом удобно чистить нержавеющую сталь. Протрите металл смоченной маслом тряпкой, а затем натрите до блеска сухим бумажным полотенцем.

9. Начистить до блеска изделия из хрома поможет детское масло. Просто нанесите немного масла на хлопчатобумажную ткань и протрите хромовую поверхность.

10. Удалите пятна губной помады с одежды при помощи лака для волос. Если вещь можно стирать в машине, побрызгайте пятно лаком для волос, оставьте на 10 минут а затем протрите влажной тканью или губкой. После этого постирайте как обычно.

11. Алюминиевая фольга прекрасно подходит для удаления присохших пятен со стеклянной посуды. Сомните фольгу в шарик и используйте его вместо обычной губки для посуды.

12. Для чистки серебра используйте обычную соду. Помойте серебряную вещь, поместите на лист алюминиевой фольги на дно кастрюли. Затем добавьте раствор соды (¼ чашки соды, несколько чайных ложек соли и литр кипящей воды). Оставьте на несколько минут. В результате химической реакции вся темнота с поверхности исчезнет.

13. Воск для полировки автомобилей подойдёт и для полировки раковин, кранов и даже душевых кабинок, защищая поверхности от пятен, образованных водой и мылом.

14. Мел поможет уберечь столовые приборы от потускнения. Оберните кусочек абсорбирующего влагу мела марлей и положите в коробку, где храните столовое серебро.

15. Скорлупу от сваренных вкрутую яиц можно использовать для чистки ваз и бутылок. Бросьте кусочки скорлупы внутрь, капните туда же средства для мытья посуды, добавьте немного воды и хорошенько встряхните.

16. Небольшие пятна на замше можно удалить при помощи пилочки для ногтей.

17. Примятые мебелью участки на ковре можно вернуть в прежнее состояние, "причесав" их вилкой.

18. Соду можно использовать в качестве освежителя для белья. Поставьте открытую коробку в шкаф, где хранятся простыни и полотенца и избавитесь от запаха затхлости.

19. Устранить засор труб тоже поможет сода. Засыпьте в сливное отверстие раковины полстакана соды, затем залейте полстакана уксуса. Сверху закройте отверстие влажной тканью и подождите 5 минут. Затем пустите горячую воду.

20. Кожица цитрусовых с небольшим количеством соли прекрасно ототрёт пятна на кофейных чашках.

21. Приставшие намертво этикетки легко удалить, подержав их под горячей струёй фена.

22. Лимонный сок – прекрасная замена отбеливателю. Добавьте при стирке от 1/4 до 1/2 чашки лимонного сока в воду и вернёте потускневшему белью яркий свежий вид.

23. Для того, чтобы избавиться от запаха в банке промойте её тёплой водой с добавлением одной чайной ложки горчицы.

24. Не выбрасывайте порванные колготки – ими очень удобно стирать пыль с декоративных свечей.

25. Очистить труднодоступные места вазы и бутылки можно и при помощи риса: насыпьте внутрь столовую ложку крупы, добавьте тёплой мыльной воды и потрясите.

26. Можно не бояться, что хрупкие бокалы разобьются в посудомоечной машине, если закрепить их на решётке при помощи резиновых колец.

27. Удалить шерсть вашего животного с мягкой мебели помогут резиновые перчатки – просто проведите влажной перчаткой по поверхности и вся шерсть окажется на ней.

28. Листья лучше всего мыть в подсоленной воде.

29. Приспособление для вспарывания швов можно использовать для чистки щётки пылесоса.

30. Подновить деревянную мебель можно при помощи крема для обуви подходящего оттенка.

31. Сахар, разведённый небольшим количеством воды – прекрасное средство обезжирить руки.

32. Старой электрической зубной щёткой очень удобно чистить швы между кафельными плитками.

34. Вернуть линолеуму былой лоск можно, отполировав его зубной пастой.

35. Кофейными фильтрами удобно протирать экраны телевизоров или компьютеров.

36. Лимоны помогут удалить пятна с деревянных и пластиковых разделочных досок. Разрежьте лимон пополам, выдавите сок на грязную поверхность и оставьте на 20 минут. Затем сполосните.

36. Мешок для стирки подойдёт и для мытья всяких мелочей (вроде детских бутылочек) в посудомоечной машине.

37. Пройдитесь роликом для чистки одежды по трикотажному абажуру.

38.Чтобы избавиться от ненужных наклеек на зеркалах и стёклах, смажьте их майонезом, а затем удалите эластичным шпателем.

39.Чтобы почистить кофемолку, достаточно смолоть в ней горстку риса, удалить получившуюся муку и протереть сухим полотенцем.

40. Для чистки изделий из меди используйте смесь из равных частей уксуса, соли и муки. Протрите поверхность мягкой тканью с приготовленной кашицей, сполосните и протрите насухо для идеальной чистоты в доме.

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Валентина Соломатина