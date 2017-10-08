Как вылечить заложенность носа?

Заложенность носа - весьма неприятное состояние, при котором человек не может нормально дышать, есть и говорить. Кроме того, когда закладывает нос, может болеть голова, лицо, наблюдаются головокружения, теряется обоняние, часто присутствует обильный насморк, во время сна появляется храп, порой ощущается сухость в носовой полости и жажда. Все это создает довольно сильный дискомфорт.

Рецепт первый.

Этот домашний рецепт особенно хорош для детей. Итак, необходимо смешать в блюдце до однородного состояния настойку валерианы и качественное оливковое масло, после чего капать готовой смесью через каждый час по одной – две капли.

Рецепт второй.

Для приготовления следующего народного средства против насморка нужно залить стаканом очищенной горячей воды три чайных ложечки золототысячника и одну ложечку кукурузных рылец. Дайте настою постоять под крышкой десять часов, а затем процедите его через три слоя чистой марлевой ткани и используйте его для промываний носа.

Рецепт третий.

Также для быстрого избавления от заложенности носа помогает народное средство, которое не сложно приготовить по такому рецепту. Залейте полным стаканом кипящей кипячёной или талой воды сухие цветки крапивы (примерно десять грамм). Теперь накройте смесь крышкой или полотенцем и оставьте в тёплом месте на тридцать минут. Готовое средство процедите через ситечко для заварки чая (вместо него можно воспользоваться чистой марлей), после чего употребляйте его в течение дня по четверти стакана в тёплом виде.

Рецепт четвёртый.

Отличным домашним лекарством против заложенности носа является настой сухоцвета лекарственной ромашки. Заварите две столовых ложки измельчённых цветков стаканом кипятка, а затем оставьте запаренную массу в тёплом месте. Через пять – десять минут измельчите в кашицу цветки, а потом заверните её в марлю и прикладывайте к носовым пазухам в течении дня (желательно перед каждой процедурой подогревать смесь на паровой бане).

Рецепт пятый.

Вместо аптечных дорогостоящих капель против заложенности носа можно использовать сок из молодых стеблей растения алоэ. Для этого нужно отжать сок в ложку и немного подогреть его над кипящим чайником (над носиком), после чего набрать сок в пипетку и закапать ноздри. Таким же образом можно использовать свекольный свежий сок.

Рецепт шестой.

Кроме того, рекомендуется смазывать ноздри разбавленным пихтовым маслом.

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Валентина Соломатина