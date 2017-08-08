Девять сочетаний продуктов, которые опасны для здоровья

В наши дни стало очень модно говорить о здоровом питании. Но уверены ли вы, что действительно знаете все, что может представлять собой опасность для вашего желудка?

Мы прекрасно знаем, что определенная пища может быть очень опасной для здоровья. Но слышали ли вы что-нибудь о том, что некоторые полезные по отдельности продукты в паре становятся настоящим испытанием для организма? Если нет, то сейчас у вас есть прекрасная возможность познакомиться с этими друзьями-вредителями.

1. Фрукты в сочетании с основной едой или сразу после нее

Фрукты очень быстро перерабатываются желудком и попадают в кишечник. Но когда они объединяются с зерновыми, мясом или кашами, мякоть плодов задерживается в пищеварительном тракте дольше, чем нужно, и начинает бродить. Это разрушает стены кишечника и может привести к возникновению ряда других серьезных проблем.

2. Животный белок и крахмал

Белок животного происхождения и углеводы, употребляемые в пищу одновременно, никак не могут уживаться вместе. Различные пищеварительные энзимы сталкиваются друг с другом и могут вызывать дискомфорт и повышенное газообразование в кишечнике. Поэтому в следующий раз, когда вам захочется курочки с картошечкой, вспомните об этом неприятном факте.

3. Цитрусовые и лекарство от кашля

Принимаете лекарство от кашля? Тогда, к сожалению, о цитрусовых придется ненадолго забыть. А все потому, что они увеличивают вероятность появления побочных эффектов, включая галлюцинации и бессонницу.

4. Томаты и картофель

Томаты – это кислый плод, который в сочетании с углеводами может привести к некоторым неприятным последствиям. Крахмалистые продукты, такие как, например, рис и картофель, плюс помидоры – это риск несварения и появления тяжести в желудке.

5. Фрукты и йогурт

Сочные фрукты и молочные продукты могут привести к очень плохим последствиям. Такая пища перегружает пищеварительный тракт и приводит к возникновению симптомов аллергии. А если вы решите смешать несколько фруктов, эти симптомы будут появляться намного быстрее и интенсивнее. Поэтому лучше останавливайте свой выбор на натуральном йогурте без добавления в него каких бы то ни было фруктов.

6. Хлебные злаки и молоко

Для многих из вас покажется довольно странным, что хлебные злаки и молоко – это несовместимые продукты. Но так оно и есть. Несмотря на то, что именно так выглядит завтрак многих людей, злаки и молоко содержат быстро усваиваемые элементы, которые вместе становятся причиной появления напряжения в теле и вызывают скачок уровня сахара в крови. Такой завтрак приводит к тому, что вам в течение всего дня постоянно хочется съесть чего-нибудь «вредного».

7. Вино и пуддинг

К несчастью, это прелестная комбинация плохо усваивается организмом. Из-за алкоголя весь сладкий десерт уходит в бока, т.е. вес вы наберете очень и очень быстро. В качестве лучшей альтернативы, попробуйте вино с волокнистыми овощами.

8. Бургер и картошка фри

Да, это далеко не самая здоровая пища, но что поделать, если к ней иногда так тянет! В любом случае, это ваш выбор. Только помните о том, что бургер (с высоким содержанием жира, консервантов и многих вредных химических веществ) в паре с картофелем фри может вызывать воспаление и ускорять процесс старения. Не велика ли цена для минутного удовольствия?

9. Выпечка и фруктовый сок

Во-первых, такой завтрак приводит к заметному скачку уровня сахара в крови. А во-вторых, начало дня с булочкой и соком может провести к потере энергии и сделать вас ворчливым и сильно придирчивым.

Теперь, познакомившись с самыми опасными парами продуктов, вы стали еще на один шаг ближе к пониманию принципов здорового питания. Следите за тем, что вы употребляете в пищу, и ваш организм непременно скажет вам спасибо.

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Валентина Соломатина