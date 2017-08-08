Восемь продуктов, которые вы хранили неправильно

Если вам приходится частенько выбрасывать продукты из холодильника прямо в мусорное ведро, не отчаивайтесь, вы не одиноки. К сожалению, к продуктам не прилагается инструкция по применению, в которой бы указывалось, как именно нужно хранить продукты, чтобы как можно дольше наслаждаться их свежестью.

Помидоры

Правильно: Кухонный стол / Неправильно: Холодильник.

Прекратите охлаждать помидоры. Вместо этого храните их при комнатной температуре, избегая попадания прямых солнечных лучей. В холодильнике, они теряют всю влагу и аромат. Лучше всего они сохранятся в бумажном пакете в самой холодной части кухни.

Орехи

Правильно: Холодильник / Неправильно: Буфет.

Правильно хранить орехи в плотно закрытом контейнере в холодильнике. При комнатной температуре, натуральные масла, содержащиеся в орехах, становятся прогорклыми. Прохладные и сухие условия хранения замедляют процесс старения. В таком виде, орехи могут отлично храниться более года.

Яйца

Правильно: Средняя полка холодильника / Неправильно: Дверца холодильника.

Сырые яйца надо хранить в самом холодном месте холодильника, то есть на средней полке. Даже несмотря на то, что в дверце холодильника предусмотрены милые отверстия для яиц, эксперты по безопасности продуктов утверждают, что частые колебания температур из-за открывания и закрывания холодильника, могут пагубно сказаться на сроке хранения яиц.

Пшеничная мука

Правильно: Морозильная камера / Неправильно: Буфет.

Если вы планируете хранить муку более трех месяцев, смело кладите ее в морозилку. Буфет или полка шкафа на кухне подойдет, если мука не залежится у вас дольше двух месяцев.

Картофель

Правильно: Буфет / Неправильно: Холодильник.

Температура для хранения картофеля, как ни странно должна быть средней. То есть не как в погребе, но и не комнатная. Лучше всего хранить картофель в сухом темном шкафу, подальше от плиты или духовки. Холод преобразовывает крахмал в картофеле в сахар – что, очевидно, плохо, а тепло – способствует прорастанию.

Красный и желтый лук

Правильно: Буфет / Неправильно: Холодильник.

Храните сухие неочищенные луковицы в прохладном, сухом месте с хорошей циркуляцией воздуха (не в пластмассовом контейнере или пакете). Лайфхак, как избавиться от слез во время нарезки лука: Положите луковицу в холодильник на полчаса, перед тем как ее нарезать. Такой простой прием поможет снизить слезоточивость лука.

Петрушка, укроп, базилик

Правильно: Прохлада и влажность / Неправильно: Прохлада и сухость.

Существует два рекомендованных способа хранения базилика:

1. Оберните стебли влажным бумажным полотенцем и поместите их в полиэтиленовый пакет. Пакет положите в дверцу холодильника.

2. Обрежьте стебли растения и поместите их в ёмкость с водой, как букет цветов. Слегка накройте «букет» пакетом и оставьте на кухонном столе.

Огурцы

Правильно: Кухонный стол / Неправильно: Холодильник.

Чтобы сохранить огурцы свежими дольше, и не позволить им завянуть или прогнить, лучше хранить их вне холодильника. К тому же, не храните их рядом с помидорами или бананами, так как они выделяют этиленовый газ, который способствует быстрому увяданию.

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Евгения Примак