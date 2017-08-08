Лайфхаки для облегчения быта

Наверное, где-то существуют такие специальные волшебные женщины, которые любят уборку. В основном, такие женщины живут во всемирной сети Интернет и могут на неделю испортить тебе настроение своим комментарием: «а меня чистка ковров даже как-то успокаивает». Обычная среднестатистическая работающая женщина уборку ненавидит всеми фибрами души и мечтает минимизировать свои затраты без потери КПД.

1. Вызови клининг-сервис. Раз в полгода – не разоришься, особенно если подсчитать, сколько денег мы сливаем на всякую ерунду. А тут придут странные люди, которые все уберут и не устроят скандал на тему: «уборка – это женское дело». Вовремя вызванный клининг-сервис спасает семьи, психику и уменьшает энтропию. Остальное время действуй по пословице «сколько там той зимы».

2. Используй бронебойные моющие средства, причем регулярно. Тогда к формуле «налил – подождал минутку – смыл» не нужно будет добавлять слагаемое «потер тряпкой, губкой, металлической сеточкой и проклял всё на свете». А о десяти способах сделать свою жизнь экологичнее мы поговорим в другой раз.

3. Перестань жарить еду. Используй рукав для запекания, под него подложи лист фольги. Так ты убьёшь (и съешь без вреда для талии) двух зайцев: не придется драить сковородку и плита останется чистой.

4. Фольга! Если ты пренебрегаешь третьим пунктом, перед тем, как что-то жарить, застели плиту двумя листами фольги. Пожарила – сняла фольгу – улыбнулась чистой плите.

5. Намочи стены вокруг газовой плиты и приложи к ним пищевую пленку. Она прилипнет, защищая кафель от брызг, жира и копоти. Все, что тебе останется, – периодически менять пленку на новую. И улыбаться чистым стенам (улыбаться чистым поверхностям, если верить Интернету, – любимое занятие женщин, которых успокаивает чистка ковров).

6. Выброси десять вещей. Завтра выброси еще десять вещей. Послезавтра – еще десять. Не задавай вопросов. Просто находи каждый день 10 вещей на выброс.

7. Купи пластиковый колпак для блюд в микроволновке. Накрывай им тарелку каждый раз, когда что-то греешь или готовишь. Забудь о нудном мытье микроволновки изнутри.

8. Вместо того, чтобы чистить овощи и фрукты в раковину, чисти их в дуршлаг, стоящий в раковине. После чистки вытряхни содержимое дуршлага в мусорное ведро.

9. Подстриги кошку. По-хорошему, это надо было сделать два месяца назад. Но и сейчас еще не поздно. Погугли «стрижка кошек» и вызови специалиста. Нет, это не издевательство над животным. Да, это легкий способ избавиться от клочьев шерсти по всей квартире. Да, так делают тысячи людей. И – да, твоя длинношерстная красотка в стриженном виде тоже будет очень красивой.

10. Заведи мультиварку. Вычеркни из памяти вот это вот: «а в мультиварке не получается так вкусно, как в воке / чугунном котелке / фритюрной зажарке / медном тазу», откажись от лишней сумочки и заведи. Через неделю присвой ей статус «главного домашнего любимца».

11. Закажи коллегам в качестве подарка на твой день рождения робот-пылесос. Через неделю после дня рождения сдвинь мультиварку с пьедестала «главного домашнего любимца».

12. Прекрати гладить постельное белье и джинсы. И вообще, переведи глагол «гладить» исключительно в семантическое поле петтинга.

13. Смочи тряпку для вытирания пыли кондиционером для белья. Пыль будет вдвое меньше оседать на полках, а ты – вдвое реже вытирать её.

14. Напиши в фейсбуке, что ненавидишь статуэтки, мягкие игрушки, вазочки и прочие пылесборники. Убедись, что все твои друзья уяснили, что эти предметы дарить тебе нельзя. Будь последовательна: раздай соседям все «устройства для аккумулирования пыли», которые найдешь в доме (можно прямо с пылью).

15. Держи раковину чистой. По утверждению гуру «летающих домохозяек флай-леди», это чудесным образом изменит всю твою жизнь. Мы не проверяли – но вдруг тебе поможет.

16. Заведи мужа и взрослых детей. Скажи им, что уборка теперь – их обязанность. Пусть свои лайфхаки придумывают.

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Валентина Соломатина