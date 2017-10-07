Профилактика кариеса – как остановить и предотвратить кариес зубов

Профилактика кариеса – это самый быстрый и доступный путь к здоровой, сияющей улыбке. Ведь именно из-за кариеса возникает большинство проблем с зубами. И все мы знаем, что работы по предотвращению кариеса необходимо начинать с детства, заботясь о своих зубах.

В зависимости от глубины поражения, различают два вида кариеса:

Неосложненный кариес:

стадия пятна – это самая легкая форма кариеса, на поверхности зуба слегка заметно пятнышко. На этой стадии человек не чувствует никакого дискомфорта и может даже не догадываться о данном заболевание.

поверхностный кариес – эмаль зуба становится шероховатой. При действии механических или температурных раздражителей человек чувствует кратковременную боль.

Осложненный кариес.

Если кариес не излечивается на стадии глубокого кариеса, он перерастает в более серьезную и неприятную болезнь, которая называется пульпит. Кариес от пульпита отличается тем, что при кариесе происходит разрушение твердых тканей без воспаления пульпы. Пульпа – это сосудисто-нервный пучок в полости рта. Воспаление пульпы сопровождается ноющей острой или хронической болью.

Существует два метода по профилактики кариеса

Местный метод – направлен на улучшение гигиены. Общий метод – направлен на улучшение культуры питания. Для начала рассмотрим местный метод профилактики кариеса. В нем также есть несколько подпунктов.

1. Гигиена полости рта. Это самый легкий, и самый проверенный способ, эффективность которого практически 100%. Понятие гигиена полости рта включает в себя:

Чистку зубов после каждого приема пищи (завтрак, обед, полдник, ужин). Очень важно в течение первых пяти минут после еды тщательно чистить зубы. Замечено, что в течение первых 40 минут происходит самое пагубное воздействие на полость рта остатков еды и микроорганизмов. Также стоит отказаться от перекусов, например, конфетой или булочкой, так как после таких перекусов также стоит тщательно вычищать зубы.

Использование зубной нити. Зубной нитью рекомендуется чистить зуб также после каждого приема пищи. Делается это до того, как почистить зубы щеткой и пастой. Правильной техники чистки зубов нитью вас может научить ваш стоматологический врач. Цель такой чистки – убрать между зубов застрявшие кусочки пищи.

2. Фтор профилактика – насыщение зубной эмали минеральными элементами. Фото профилактика различается на домашнюю (проведенную в домашних условиях) и профессиональную.

Домашняя фото профилактика заключается в чистке зубов щеткой и пастой, содержащей фтор. Также в домашних условиях можно применять фтористые полоскания, которые представлены в аптеках и гипермаркетах.

Профессиональная обработка зубов заключается в том, что на очищенную и высушенную эмаль зубов кисточкой наносится лак, содержащий в своем составе фтор. В течение нескольких часов фтор проникает внутрь эмали зубов, а пленочка растворяется.

Общий метод профилактики также подразделен на несколько этапов. Во-первых, как нами было упомянуто выше, стоит отказаться от перекусов между едой. Вторым, не менее важным аспектом является витаминотерапия. Применение витаминов против кариеса не так широко распространенно, однако считается что такие витамины как В1 и В6 обладают противокариозным эффектом.

Не исключена возможность, что в скором будущем ученые разработают и вакцинацию против кариеса. Над этим работают уже не один год, но пока действенных результатов не достигнуто.

Как предотвратить кариес?

Ученые выявили ряд полезных продуктов, которые могут предотвратить разрушение зубов.

Сыр.

После того, как вы съели, что-нибудь сладкое стоит заесть это небольшим кусочком нежирного сыра. Это стимулирует образование слюны, которая нейтрализует кислоту. Также замечено, что в сыре находится ряд полезных веществ, которые предотвращают зубную эмаль от разрушения.

Твердые фрукты и овощи.

Доказано, что эти продукты замедляют процесс разрушения зубов. Благодаря своему составу они соскабливают часть бактерий и зубные камни. Йогурт. Натуральный йогурт с малым количеством жира – это отличный источник кальция.

Жгучий перец.

От острого перца начинает выделяться слюноотделение, это нейтрализует эмаль зубов и очищает зубы. Как остановить и предотвратить кариес? Очень просто! Стоит быть осторожным с едой, прилипающей к зубам, это могут быть бананы и изюм. Безусловно, они полезны для вашего организма, но отнюдь не для зубов. Мы не призываем вас сразу же отказаться от этих продуктов. Главное, после каждого приема пищи чистить или полоскать зубы.

Как защитить зубы от кариеса?

В 600 веке до нашей эры в Индии боролись с зубными паразитами с помощью полоскания рта растворами горчицы, имбиря или щелочного пепла. Интересно, что на древнекитайском языке иероглиф, обозначающий кариес изображен с помощью червя на верхушке зуба, а в качестве основного компонента для зубной пасты упоминается белена. Такие зубные пасты использовали в Египте, Греции, Риме, странах ближнего востока и средней Азии.

Также смеем заметить, что бактерии, приживающиеся во рту, очень большие сладкоежки. Поэтому рекомендуем сократить употребление сладких напитков и еды. Ученые заметили, что люди отказавшиеся от сладкого, практически никогда не сталкиваются с кариесом. Самое разрушительное действие кариес наносит в течение двадцати-сорока минут после еды, поэтому после каждого приема пищи рекомендуется чистить зубы щеткой и пастой. Степень разрушения зубов прямо пропорционально зависит от количества употребленного сахара. Также после каждого приема пищи можно полоскать рот слабым солевым раствором.

Также для профилактики кариеса рекомендуется жевать прополис или васаби, которые уменьшают количество паразитов в ротовой полости. Васаби не используется в русской кухне, найти его можно в суши-баре или специализированных магазинах японской кухни.

Если вы будете придерживаться этих немногих правил, то мы уверенны, вашей улыбке сможет позавидовать даже звезда Голливуда.

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Евгения Примак