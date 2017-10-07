Боремся с простудой

Эти натуральные лекарства, помогут организму самостоятельно справиться с болезнью на начальной стадии, не вредя при этом здоровью.

1. При первых признаках простуды разрежьте большую свежую луковицу и вдыхайте пары лука, повторяя процедуру 3-4 раза в день.

2. Раздробите 100 г чеснока, залейте 1 стаканом водки и хорошо взболтайте. 1 каплю нанесите на язык, подержите во рту, а потом проглотите. Повторяйте так несколько раз в течение 3-4 дней.

3. Измельчите лимон вместе с кожурой и залейте растительным маслом. Смазывайте ноздри несколько раз в день. Можно протирать десны до и после еды, подошвы и ушные раковины — на ночь.

4. Возьмите 1,5 л кипяченой воды, добавьте 1 ст. ложку крупной соли, сок 1 лимона и 1 г аскорбиновой кислоты. Хорошо размешайте и пей в течение 1,5 часов.

5. 1 лимон положите на 1 минуту в горячую воду, затем вместе с цедрой пропустите через мясорубку. Смешайте со 100 г сливочного масла и 1-2 ст. ложками меда. Принимайте по 1 ст. ложке каждые 2-3 часа. Храните и используйте как обычное масло.

6. При высокой температуре смешайте в однородную массу 2 тертые свежие картофелины и 1 ст. ложку яблочного уксуса. Нанесите кашицу на сложенную в несколько слоев ткань или марлю и приложите ко лбу. Через 2 часа замените на свежую массу.

7. Возьмите 2 бутылки свежего пива, добавьте щепотку корицы, 3-4 бутончика гвоздики и немного лимонных корок. Разотрите 3 яичных желтка с 2-4 ст. ложками сахара до пены. Влейте в эту массу горячее пиво с пряностями и, помешивая, поставьте на огонь, варите до загустения, но не кипятите. Пейте по 1-1,5 стакана. Простуда пройдет буквально за 1 день.

8. 4 ст. ложки сухих ягод малины залейте 500 мл кипятка, настаивайте 20 мин. Выпейте на ночь 2 стакана за один прием. Малиновым настоем (10 ягод на стакан кипятка) полезно полоскать больное горло.

9. Чтобы уберечь себя от простуды и вирусов, нужно ежедневно натирать зубы чесноком.

10. При первых признаках простуды подогрейте 100 мл кагора, добавьте 1/4 ч. ложки черного молотого перца, 1 ч. ложку меда, размешайте и выпей в теплом виде перед сном.

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Александра Дроздова