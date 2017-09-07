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Хозяйке на заметку

Как отстирать кухонные полотенца?

 
Как отстирать кухонные полотенца?. 13788.jpeg

Хорошая хозяйка любит чистоту и порядок. Но с въевшейся грязью на кухонных полотенцах не всегда удается справиться. А пользоваться одноразовыми - очень накладно.

В ведро горячей воды положите две столовых ложки отбеливателя, подходящего для ваших полотенец (цветные или белые), две столовых ложки любого растительного мала, стакан стирального порошка, можно чуть - чуть меньше (лучше, если порошок будет малопенящийся - для машинной стирки), все тщательно перемешайте.

Затем в горячий раствор опустите сухие грязные полотенца. Закройте ведро  крышкой и оставьте часов на 10-12 до полного остывания. Отходят и чай с кофе, и жирные пятна, и грязь. Остается только извлечь их из ведра и прополоскать как следует сначала в горячей воде, затем в теплой и наконец в холодной. Попробуйте, и сами во всем убедитесь.

Евгения Примак
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