Как отстирать кухонные полотенца?

Хорошая хозяйка любит чистоту и порядок. Но с въевшейся грязью на кухонных полотенцах не всегда удается справиться. А пользоваться одноразовыми - очень накладно.

В ведро горячей воды положите две столовых ложки отбеливателя, подходящего для ваших полотенец (цветные или белые), две столовых ложки любого растительного мала, стакан стирального порошка, можно чуть - чуть меньше (лучше, если порошок будет малопенящийся - для машинной стирки), все тщательно перемешайте.

Затем в горячий раствор опустите сухие грязные полотенца. Закройте ведро крышкой и оставьте часов на 10-12 до полного остывания. Отходят и чай с кофе, и жирные пятна, и грязь. Остается только извлечь их из ведра и прополоскать как следует сначала в горячей воде, затем в теплой и наконец в холодной. Попробуйте, и сами во всем убедитесь.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Евгения Примак