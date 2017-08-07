Эффективные домашние чистящие средства

Преимущество использования дома чистящих средств, в состав которых входят естественные ингредиенты, состоит в том, что они - довольно эффективны, не загрязняют и не отравляют воздух внутри помещения, а также, экономят наши деньги.

Эффективное чистящее средство для ванн

0,5 стакана пищевой соды смешать с жидким моющим средством до получения кремообразной кашицы. Можно добавить 5 капелек антибактериального средства, к примеру, эфирного масла лаванды или чайного дерева. Нанести на губку, очистить ванну и смыть. Можно добавить уксус. Чтобы средство оставалось влажным, следует добавить 1 чайную ложечку глицерина, поместить в баночку и закрыть пасту крышкой. Если такое хранение вам не подходит приготовьте средства для одноразового использования.

Чистящее средство для стекол

0,5 чайной ложечки жидкого мыла смешать с 3-мя столовыми ложками уксуса и 2-мя чашками воды. Смешаем и перельем средство в пульверизатор. Стоит отметить, что добавление мыла обязательно, так как оно прекрасно удаляет остатки воска, которые содержат фабричные средства для мытья окон. Если мыло исключить из состава, то окна будут с мутными разводами.

Чистящее средство для духовок

1 стакан пищевой соды, немного воды, 2 чайные ложечки жидкого мыла. Смочить низ духовки водой, насыпать слой соды. Снова сбрызнуть водой. Должна получиться густая паста. Оставить пасту на ночь. Утром жир снимется легко. Затем нанесите немножко жидкого мыла на губку и вымойте остатки жира. Если духовка запущена, повторите процедуру несколько раз, увеличив количество соды.

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Валентина Соломатина