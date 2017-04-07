Как отбелить пожелтевший пластик

У разных видов пластмасс есть общие свойства: они хорошо переносят воздействие сильных щелочей и кислот, не боятся сырости и повышенной влажности. Но вот солнечный свет оказывает на них разное воздействие и часто от ультрафиолета белый пластик желтеет.

На кухонной бытовой технике и мебели небольшой налет желтоватого оттенка может появится от оседания на поверхность копоти и пыли, жиров. Попробуйте вымыть пластик при помощи теплой воды с мылом и щетки (при условии, что пластик не боится царапин).

Попробуйте использовать спирт – этанол, изопрапанол, метанол или другой, какой найдете. Но имейте в виду, что лучше попробовать отмыть пластик на неприметном месте, чтобы убедиться в отсутствии агрессивного воздействия жидкости.

Для компьютерной техники приобретите готовые салфетки для очистки пластика и мониторов. Они пропитаны специальным составом, и очистить и слегка отбелить пластик такими салфетками можно быстро и без повреждений.

Есть специальные спреи-очистители для пластика, которые могут восстановить изначальный цвет покрытия, освежить поверхность. В автосалонах можно приобрести очистители пластмассы и полироли – специальные восстановители пластика на жидкой основе. Такими препаратами также можно попытаться восстановить белый цвет пластика.

Пластиковые детали замочите на ночь в одном из моющих средств с добавлением хлора. Или сделайте такой состав: смешайте по ложке кальцинированной соды и стирального порошка, влейте литр воды и поместите в этот раствор пластик на несколько часов.

Если желтизну не удалось убрать из-за изменений в структуре пластика, то вещь можно обновить, покрасив ее аэрозольной краской.

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Евгения Примак