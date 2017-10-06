Какой выбрать мед для лечения

Все хорошо знают, что мед способен излечить от множества болезней. В состав меда входят почти все необходимые человеку макроэлементы, микроэлементы и витамины.

• Майский – самый первый мед из первоцвета. Считается наилучшим, поскольку имеет самое большое содержание витаминов.

• Гречишный – самый темный мед коричневатого цвета. Имеет кроветворную функцию, повышает уровень гемоглобина в крови, нормализует артериальное давление, работу почек и желудка.

• Лесной мед – универсальный, поскольку собирается пчелами на протяжении лета и содержит много полезных микроэлементов.

• Липовый мед часто применяют как средство борьбы с простудой и для снижения температуры тела и при артритах.

• Мед из цветков акации имеет противовоспалительное и антибактериальное действие, при хронических инфекциях.

• Подсолнечный мед выводит радионуклиды и лечит болезни щитовидной железы.

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Валентина Соломатина