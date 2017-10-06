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Хозяйке на заметку

Народное средство для предупреждения ожирения и продолжения жизни

Народное средство для предупреждения ожирения и продолжения жизни

Резко улучшается обмен веществ, очищается организм от жировых и известковых отложений, кровеносные сосуды становятся эластичными, что в свою очередь предупреждает склероз, стенокардию, инфаркт, гипертонию, инсульт. Исчезают головные боли и восстанавливается зрение, омолаживается весь организм.

Взять по 100 г ромашки, зверобоя, бессмертника, березовых почек, все перемешать, пропустить через кофемолку и закрыть крышкой в 3-литровый бутыль. Через 10-12 часов взять одну столовую ложку смеси и залить ее 0,5 л кипятка на 20 мин., затем процедить. В стакане настоя развести 1 чайную ложку меда, выпить за 15-20 мин. до завтрака. Так поступать ежедневно до окончания смеси. Курс лечения повторить через 5 лет.

Травы можно собрать самостоятельно, а можно приобрести в аптеке. Все травы необходимо смешивать в одинаковых пропорциях, а хранить получившуюся смесь нужно в темном месте, в посуде, имеющей герметично закрытую крышку.

 

Александра Дроздова
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