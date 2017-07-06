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Хозяйке на заметку

Тибетская рецептура питания

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Многие годы тибетская медицина занимается проблемой и рецептурой питания. И вот что предлагают специалисты к нашему столу, чтобы быть здоровым.

Парное молоко. 0.4 стакана ежедневно (излечивает одышку).

Манная каша. Тибетцы говорят: «Вы начали с молока и манной каши, заканчиваете тем же». Ежедневно хотя бы несколько ложек каши должен есть каждый, кому за 40 лет: хорошо действует на кости, мышцы и желудочно-кишечный тракт.

Курага питает физическую силу, особенно мужчин.

Уха , тем более из щуки, полезна всем слабым людям. В рыбе много натрия, фосфора.

Орехи, изюм, сыр. Ежедневное употребление их тонизирует нервную систему, снимает переутомление, головные боли, укрепляет нервную систему, сердечную мышцу, полезно при заболеваниях печени. За один прием съедать30 г грецких орехов (можно кедровые), 20 г изюма, 20 г сыра.

Творог – превосходное средство. Съедать в день по 10 г при атеросклерозе, заболеваниях сердца, печени.

Лимоны и апельсины полезны при начальных формах гипертонии, женских заболеваниях и увеличении щитовидной железы. Пол-лимона натереть с кожурой, смешать с сахаром. Принимать по 1 ч.л. 3 раза в день.

Земляника помогает от камней в печени. Полстакана ягод 6 раз в день.

Яблоки полезны при подагре, склерозе сосудов.

Валентина Соломатина
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