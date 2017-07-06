Тибетская рецептура питания
Многие годы тибетская медицина занимается проблемой и рецептурой питания. И вот что предлагают специалисты к нашему столу, чтобы быть здоровым.
Парное молоко. 0.4 стакана ежедневно (излечивает одышку).
Манная каша. Тибетцы говорят: «Вы начали с молока и манной каши, заканчиваете тем же». Ежедневно хотя бы несколько ложек каши должен есть каждый, кому за 40 лет: хорошо действует на кости, мышцы и желудочно-кишечный тракт.
Курага питает физическую силу, особенно мужчин.
Уха , тем более из щуки, полезна всем слабым людям. В рыбе много натрия, фосфора.
Орехи, изюм, сыр. Ежедневное употребление их тонизирует нервную систему, снимает переутомление, головные боли, укрепляет нервную систему, сердечную мышцу, полезно при заболеваниях печени. За один прием съедать30 г грецких орехов (можно кедровые), 20 г изюма, 20 г сыра.
Творог – превосходное средство. Съедать в день по 10 г при атеросклерозе, заболеваниях сердца, печени.
Лимоны и апельсины полезны при начальных формах гипертонии, женских заболеваниях и увеличении щитовидной железы. Пол-лимона натереть с кожурой, смешать с сахаром. Принимать по 1 ч.л. 3 раза в день.
Земляника помогает от камней в печени. Полстакана ягод 6 раз в день.
Яблоки полезны при подагре, склерозе сосудов.Валентина Соломатина