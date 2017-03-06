Рассадники микробов на кухне, которые мы не чистим

Есть уйма вещей, ускользающих от нашего радара. Эти засады устраивают микробы в нашем доме. На кухне особенно много таких мест. Себя и свою семью можно защитить от нежелательных последствий антисанитарии.

1.Губки для мытья посуды

В многочисленных мелких полостях кухонной губки прячутся бактерии и остатки еды.

Поэтому всегда выбирайте антибактериальные губки и средства для мытья посуды, чтобы дать отпор бактериям. Но сальмонелле и кишечной это нипочем. Нужна обязательная еженедельная дезинфекция губки — пропитать ее раствором отбеливателя на 5 минут или поставить губку на 2 минуты в микроволновку.

2.Кухонные ручки и реле

За время приготовления еды вы коснетесь огромного количества ручек и реле - холодильник, полочки, плита, микроволновка и многое другое. И бактерии тут же переселятся на них с ваших рук.

Эксперты советуют дезинфецировать кухонные поверхности и ручки до и после приготовления еды. Антибактериальные салфетки помогут в этом.

3.Кофеварка капельного типа

Хотя кофе обладает антимикробными свойствами, кофеварка все равно нуждается в чистке.

Прогоняйте через кофеварку 50%-ую смесь воды и белого уксуса раз в месяц. И не забудьте ее потом хорошенько отмыть.

4.Разделочные доски

Резать свежие овощи и нарезать стейк на одной доске — совсем нехорошая идея. Эта поверхность нуждается в особом внимании. Деревянные доски использовать вообще нежелательно из-за их микроскопических трещин. Пластиковые и стеклянные доски более безопасны.

А деревянные доски можно нагревать в микроволновке — это убьет нежелательных поселенцев. Но делать это надо очень осторожно, не допустив возгорания! И не забывайте хорошенько высушивать.

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Валентина Соломатина